Володимир Зеленський після закінчення президентського терміну не має наміру ховатися від людей. Він сподівається, що люди пишатимуться ним і він спокійно ходитиме вулицями не лише Києва, а і інших міст.

Зеленський сподівається, що після закінчення його президентського терміну українці пишатимуться ним. Таку думку він висловив у інтерв'ю Euronews, передає Офіс Президента.

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Він не має наміру ховатися від людей, як це робить більшість політиків наприкінці своєї кар'єри.

Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути Президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат,

– розповів Зеленський.

Зеленський зазначив: впродовж понад року перебування на посаді Президента України завжди вчиняв так, щоб його рідним не було за нього соромно. Адже саме це – головна оцінка його роботи.

Про власне президентство

Зеленський розповів Euronews, що час у кріслі президента для нього летить надзвичайно швидко. Водночас зробити ще потрібно дуже багато. Він додав, що все ще відчуває себе звичайним громадянином і планує по завершенню свого президентського терміну спокійно ходити не лише вулицями Києва, а й всієї країни.

Кращий результат – гордість народу за мене, але навіть без цього, як мінімум хочеться, щоб люди віталися зі мною при зустрічі. Я сподіваюся, що їм не захочеться сказати мені щось неприємне або ще гірше – я сподіваюся, що люди не захочуть плюнути мені в обличчя,

– зауважив він.