Президент Зеленський дав розлоге інтерв’ю телеканалу Euronews. Глава держави розповів про своє бачення щодо повернення Криму та Донбасу, відносини з Путіним і Трампом, а також – що думає про ситуацію в Білорусі.

Головне, про що говорив Зеленський, 24 канал зібрав у матеріалі.

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Про власне президентство

Зеленський розповів Euronews, що час у кріслі президента для нього летить надзвичайно швидко. Водночас зробити ще потрібно дуже багато. Він додав, що все ще відчуває себе звичайним громадянином і планує по завершенню свого президентського терміну спокійно ходити не лише вулицями Києва, а й всієї країни.

Кращий результат – гордість народу за мене, але навіть без цього, як мінімум хочеться, щоб люди віталися зі мною при зустрічі. Я сподіваюся, що їм не захочеться сказати мені щось неприємне або ще гірше – я сподіваюся, що люди не захочуть плюнути мені в обличчя,

– зауважив він.

Зеленський сказав, що багато політиків закінчують свою кар'єру саме так, не виходять до народу, не повертаються в суспільство через те, як вони вели свою політику.

Він додав, що робить на посаді президента все так, щоб за нього не було стидно його рідним: дітям, батькам.

Про війну

За словами Зеленського, війна на Сході не припиняється, це не як робочий тиждень – тільки 5 днів.

Війна йде цілодобово. І кожен день – нові проблеми і завдання. І потрібно знайти не просто рішення, а такі рішення, які принесуть результат і нові кроки. Це важливо, тому що від цих кроків залежить, скільки людей загине і скільки постраждає,

– наголосив він.

Глава держави також переконаний: якщо на передовій перебувають чиновники, урядовці або ж він особисто – бойовики бояться стріляти.

"Я знаю, що коли я там, вони не будуть стріляти, їм страшно. Тому я завжди кажу членам уряду, адміністрації, всім чиновникам – їдьте на передову. Чому? Бо менше будуть стріляти. І це правда", – пояснив він.

Про домовленості

У Зеленського запитали, який прогрес зараз у виконанні домовленостей, прийнятих на останній зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

На це він відповів, що все просувається, але не так швидко, як йому б хотілося. Втім, він наголосив, що зараз триває перемир’я, домовитися вдалося про лінію розмежування та 20 точок розмінування. Окрім того, з часу тієї зустрічі (відбулася у грудні 2019-го – 24 канал) вже відбувся обмін полоненими.

Скільки ще часу знадобиться? Я не знаю. Думаю, за результатами другої нормандської зустрічі високий шанс закінчення війни,

– сказав президент.

Водночас він сподівається, що "четвірка" збереться якомога швидше. Зеленський вірить, що це може статися навіть у 2020 році.

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"Не хочу зараз називати імена, але в порівнянні з минулою командою, ніхто так сильно не хотів цього, як я, навіть близько. Ніхто не зробив так багато прискорення процесу. І всі це бачать! І я говорю не тільки про нас, наші іноземні партнери бачать це. Я знаю, що ніхто не зможе покласти війні кінець швидше, ніж я", – похвалився Зеленський.

Про Путіна

Зеленський розповів про свою останню розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Вона відбувалася перед запровадженням режиму тиші на Донбасі. Зауважимо, що перемир’я набуло чинності 27 липня.

"Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього не достатньо. Я не боюся прямого діалогу з президентом Росії. Я думаю, що це правильно. Якщо у нас є можливість поговорити, і результати цих переговорів можуть допомогти наблизитися до припинення війни – це повинно бути зроблено, незалежно від того, як різні люди або різні регіони реагують на це", – переконаний глава держави.

Президент вважає, що, якщо нема діалогу – нема й результату.

Якщо не буде діалогу, якщо не буде телефонних дзвінків, коли це необхідно – не буде і мирного результату. Я в цьому переконаний,

– наголосив він.

Про Крим

З Кримом ситуація складніша, аніж з Донбасом. Зеленський розповів, що багато думав про те, як повернути півострів. Він додав, що у нормандському форматі ніхто не хоче говорити про Крим, а найбільше – Росія.

Він зауважив, що намагався підіймати це питання під час зустрічі "нормандської четвірки", та марно. Увесь час дискусія велась про війну на Донбасі.

Також Зеленський кілька разів наголосив, що Україна "не мала дозволити Росії відібрати Крим". Він вважає, що винуватці, які допустили це, відповідатимуть за це.

Але Крим – наша територія. Ми повернемо його назад,

– сказав він.

Втім, водночас Зеленський визнав, що наразі нема жодного ефективного переговорного майданчика, на якому можна підіймати питання з півостровом.

Він пригадав слова "попереднього президента" (вочевидь, – Порошенка – 24 канал) про те, що багато було зроблено для повернення Криму. З цим твердженням він частково погодився, згадавши санкції Заходу проти Росії та низку судових процесів, але й додав:

Наразі немає міцної платформи для підняття цього питання. І я думаю, що такої платформи за ці 6 років не було створено, її не існує.

Зеленський сказав, що і питання Криму, і питання Донбасу – у пріоритеті. Втім, різниця у тому, що на Донбасі гинуть люди.

Про Трампа і підтримку США

Зеленський вдячний команді глави Білого дому та загалом дякує двопартійній підтримці України з боку США. Він вважає, що там справді підтримують Україну та багато для неї роблять.

За його словами, йдеться не лише про військову допомогу, а й про спільні з НАТО навчання, військово-морські навчання, стійку позицію США стосовно "Північного потоку 2".

"І я їм дуже вдячний, перш за все, як український громадянин, а потім вже як президент. Ось чому втручання в президентські вибори в США – найбільша помилка, яку може зробити будь-який лідер іншої незалежної держави. Це їх вибір", – додав Зеленський.

У президента також запитали, чи були у нього з Трампом якісь моменти, що залишилися за кадром.

З усіма лідерами країн, з якими я зустрічався завжди щось залишається за кадром. І це нормально. Бо деякі речі – стратегічні. Як ви говорите, "чи є план Б або план В", – так, є. Чи можу я вам про це розповісти? Ні не можу. Чому? Тому що тоді план стане непотрібним,

– загадково відповів Зеленський.

Про Євросоюз

Глава держави переконаний, що Євросоюз хоче співпрацювати з Україною. Однак не всі країни підтримують це, адже не повністю впевнені в нашій державі.

Окрім цього, він вважає, що Європа насторожено ставиться до Росії.

Я думаю, для українців важлива стовідсоткова чітка позиція Європи по Україні. І я просив багатьох європейських лідерів про те, щоб вони сказали українському народові, як їм діяти, крок за кроком, щоб стати членом ЄС,

– зазначив Зеленський.

За його словами, коли українці отримають цю відповідь, то вони скажуть, скільки часу це займе, чи зможуть вони це зробити і коли.

"Потрібно чітке розуміння, що ми всі цього хочемо зараз. Про те, чи хоче Європа нас, чи хочемо ми бути з Європою – я думаю, що ми просто повинні стати країною, яку Європа дійсно хотіла б мати у своєму складі. І тоді ні у кого не буде ніяких сумнівів, і вирішувати буде Україна", – додав глава держави.

Про Білорусь і Лукашенка

Володимир Зеленський не вважає за потрібне втручатися у внутрішні справи білорусів, Україна як держава-сусідка цього робити не буде. На думку Зеленського, аби владнати конфлікт, у Білорусі варто провести повторні вибори за присутності міжнародних спостерігачів.

Я вважаю, що ще не пізно владі і суспільству почати діалог, щоб вирішити ситуацію тим чи іншим способом. Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим,

– зазначив Зеленський.

Дієва схема, на думку глави держави, – провести повторні вибори. Але відкрито і чесно: із залученням міжнародних спостерігачів і незалежних ЗМІ. Так має поводитися президент держави, який впевнений у своїх силах.

"Якби Лукашенко виграв – значить так, якщо хтось інший – значить хтось інший. І всі б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно та увійшло б в історію", – підсумував президент.