В Україні створять Центр повернення цивільних громадян

В Україні з'явиться Центр повернення цивільних громадян для порятунку людей із російської неволі та окупації. Нову профільну структуру розгорнуть безпосередньо на базі Офісу Омбудсмана України.

Керівник інституції Дмитро Лубінець оголосив про цю ініціативу 2 листопада під час пресконференції, присвяченої підсумкам нещодавньої гуманітарної місії у тимчасово захоплених Олешках.

Досвід гуманітарної місії в Олешках

Новостворений координаційний орган сфокусується на розшуку, верифікації та поверненні невійськових українців, які опинилися в заручниках або в депортації, а також на організації безпечних шляхів евакуації з окупованих територій.

Центр також буде займатися питаннями надання соціальної та медичної допомоги, психологічної реабілітації тощо.

Дмитро Лубінець підкреслив, що практичний механізм дій, який застосовували під час операції в Олешках, можна адаптувати для інших населених пунктів зі схожими кризовими умовами. За його словами, під час режиму тиші з місцевої лікарні вдалося забрати тіла загиблих військових і цивільних, щодо передачі яких уже досягнуто домовленостей.

Українська сторона також продовжує переговорний процес з російською омбудсманкою щодо регулярного доправлення гуманітарної допомоги мешканцям міста, які наразі залишаються під окупацією.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, наприкінці жовтня завершився етап евакуації мешканців Олешок, після чого врятованих громадян через Білорусь спрямували додому.

Сприяння у координації та підготовці цієї гуманітарної місії на Херсонщині надавала перша леді США Меланія Трамп. Вона підкреслила, що гуманітарна операція пройшла успішно. За її підсумками, вдалося евакуювати близько 800 людей.

При цьому сам Лубінець зазначав, що було 3 категорії громадян: деякі з них вирішили залишитися в Олешках, хтось виїхав на підконтрольну Україні територію, інші – ухвалили рішення поїхати на території, які контролює Росія.