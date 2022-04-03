Україні відомі всі військові злочинці Росії, які влаштували звірства в Бучі, – журналіст

1 квітня Збройні Сили України звільнили від окупантів низку населених пунктів на Київщині, серед них Буча. Вона була однією з найгарячіших точок боїв під Києвом.

Російські війська чинили геноцид проти мирного населення Бучі, й, імовірно, думають, що їм це зійде з рук. Втім, один з українських журналістів Роман Цимбалюк заявив, що все буде не так – всі причетні будуть покарані.

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Україні відомі військові злочинці Росії, які влаштували звірства в Бучі

Журналіст каже, що російські солдати думають, що вони будуть щасливо жити після військових злочинів із краденими пральними машинами. Але буде трохи не так:

Номери військових частин Міноборони Росії, які зайшли до Бучі відомі Україні та за кілька днів будуть у Міжнародному кримінальному суді,

– повідомив Цимбалюк.

Це означає, що вже є поіменний список командирів цих підрозділів, їх адреси у Росії та склад сімей з іменами.

Далі будуть встановлені особисті дані всього офіцерського складу – командирів батальйонів, рот та взводів. Наступна дія – складання поіменного списку солдатів, причетних до цього.

За словами Цимбалюка, такі злочини не мають строку давності та виконавці будуть покарані.

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