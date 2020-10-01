В Україні відзначатимуть День територіальної оборони: деталі нового свята
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня територіальної оборони. Відзначатимуть його щорічно в перший день жовтня.
Заснування Дня територіальної оборони пов'язане з важливістю тероборони в забезпеченні обороноздатності й територіальної цілісності України, пояснили в Офісі Президента України.
Цікаво Військові з передової прокоментували чутки про "штрафи" за вогонь у відповідь на Донбасі
Ще одна мета запровадження свята – подальший розвиток сучасних військових традицій. Також важливим є відзначення роль складових сектору безпеки й оборони, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони.
День територіальної оборони відтепер відзначатимуть у першу неділю жовтня. До слова, у цей самий день в Україні відзначають День вчителя.
Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі й зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України,
– наголосив Володимир Зеленський.
Що таке територіальна оборона?
Це комплекс заходів, зокрема воєнних, спрямованих на відбиття загрози для державного кордону й забезпечення умов для функціонування органів місцевої влади.
В Україні діє спеціальне законодавство щодо територіальної оборони, а відповідні батальйони, зокрема територіальні добровольчі формування, з 2014 року брали участь у війні на Сході України.