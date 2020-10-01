Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня територіальної оборони. Відзначатимуть його щорічно в перший день жовтня.

Заснування Дня територіальної оборони пов'язане з важливістю тероборони в забезпеченні обороноздатності й територіальної цілісності України, пояснили в Офісі Президента України.

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Ще одна мета запровадження свята – подальший розвиток сучасних військових традицій. Також важливим є відзначення роль складових сектору безпеки й оборони, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони.

День територіальної оборони відтепер відзначатимуть у першу неділю жовтня. До слова, у цей самий день в Україні відзначають День вчителя.

Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі й зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України,

– наголосив Володимир Зеленський.