В Україні за тиждень відкрили 100 кримінальних проваджень за підробку COVID-документів

Упродовж 6 – 12 грудня правоохоронці в Україні відкрили 100 кримінальних проваджень за підробку COVID-документів. Мовиться про COVID-сертифікати та результати ПЛР-тестів.

Окрім того, упродовж цього періоду оголосили про 20 підозр. Також 17 справ скерували до суду.

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Працівники поліції продовжують заходи з виявлення фактів виготовлення та використання підробних документів про вакцинацію та COVID-тестів,

– мовиться у повідомленні.

В Україні з'явиться додаткова доза вакцини

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня заявив, що в Україні введуть додаткову дозу вакцини від коронавірусу.

Водночас політик закликав не плутати її з бустерною дозою.

Додаткову дозу отримають люди, для яких через стан здоров'я вакцина є менш ефективною, аніж у загальній популяції.

Міністр наголосив, що вже 13 грудня підпише документ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19.

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