Через новий штам Дельта: уряд затвердив нові правила в'їзду до України
5 липня 2021 , 11:55Читать новость на русском
В Україні з 5 липня оновили правила в'їзду в Україну через поширення нового штаму вірусу Дельта. Відтепер деяким громадянам необхідно буде зробити експрес-тестування або відсидіти самоізоляцію.
Варто зазначити, що нові правила в'їзду до України застосовуються лише до тих осіб, хто приїжджає з країн зі значним поширенням небезпечного штаму.
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Так, нові правила стосуються тих, хто повернувся з:
- Португалії,
- Росії,
- Великої Британії,
- Індії.
Або перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.
Які умови в'їзду
Українцям, які повертаються з цих країн, потрібно:
- додатково пройти експрес-тестування на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблене безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон,
- пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію.
Зазначимо, що для в’їзду в Україну з інших країн правила не змінювалися, адже наша держава перебуває в зеленій зоні.