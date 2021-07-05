Через новий штам Дельта: уряд затвердив нові правила в'їзду до України

В Україні з 5 липня оновили правила в'їзду в Україну через поширення нового штаму вірусу Дельта. Відтепер деяким громадянам необхідно буде зробити експрес-тестування або відсидіти самоізоляцію.

Варто зазначити, що нові правила в'їзду до України застосовуються лише до тих осіб, хто приїжджає з країн зі значним поширенням небезпечного штаму.

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Так, нові правила стосуються тих, хто повернувся з:

Португалії,

Росії,

Великої Британії,

Індії.

Або перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

Які умови в'їзду

Українцям, які повертаються з цих країн, потрібно:

додатково пройти експрес-тестування на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблене безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон,

на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблене безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон, пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію.

Іноземцям та особам без громадянства, які не пройшли експрес-тестування, перетин державного кордону буде заборонений.

Зазначимо, що для в’їзду в Україну з інших країн правила не змінювалися, адже наша держава перебуває в зеленій зоні.