У Кременчуці почали тренувати спеціальних пілотів для поліції, рятувальників і прикордонних загонів. У льотному коледжі першу шестірку вертольотчиків випустять вже влітку. Практики вони набувають у небі над Харковом.

В Україні вперше випускають вертольотчиків спеціально для підрозділів МВС. До цього пілотів вчили на базі військових ВИШів за іншими програмами. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Загалом, випускників навчань чекають у лавах

поліції,

рятувальників,

Нацгвардії,

прикордонного загону.

В чому плюс роботи "з неба"

Через те, що в Україні задумали створити вертольотну службу, до роботи частіше залучатимуть копів саме на гелікоптерах.

За словами начальника Харківського аероклубу Сергія Філатова, вертольоти – найзручніша техніка для спостереження через те, що вони можуть летіти як зі швидкістю пішохода, так і зі швидкістю авто.

"Льотчики, які вже підготовлені, виконують польоти на охорону державного кордону", – пояснив прикордонник і пілот Олександр Шпак.

Навчання на вертольотах / Скриншоти

Як це відбувається

У небо пілоти піднімаються з Харківського аероклубу. Їх перша машина – МІ-2.

Журналісти 24 каналу познайомилися з майбутнійм поліцейським-вертольотчиком. Іван Вевдюк тільки завершив свій перший ознайомчий політ. До роботи в небі його допустять нескоро. Для самостійного польоту має набрати понад 20 годин, а для свідоцтва профі – 130.

"Я йду в Національну поліцію Києва. Щоб зробити дві справи одночасно – це здійснити свою мрію і захищати наших людей із повітря", – розповів Іван Вевдюк.



Майбутній поліцейський-вертольотчик Іван Вевдюк / Скриншот

Перспективи

Уже цьогоріч Кременчуцький льотний колледж збирається набрати 20 майбутніх пілотів. Але наразі у парку МВС тільки 10 вертольотів. Тривають перемовини про отримання ще пів сотні польських машин.