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      Україні загрожує узурпація влади Зеленським: пояснення експерта

      68 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / vgolos.com.ua

      Створити коаліцію із партією "Слуга народу" хотіло б багато політичних сил. Навіть в Петра Порошенка була умова, за якої би також приєднався. Проте він єдиний, хто немає шансів при теперішній владі.

      Для чого партіям риторика, що вони підуть у коаліцію до Зеленського – зрозуміло, адже є можливість зайняти місце прем'єра. Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив політичний оглядач Роман Романюк.

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      Політичний оглядач стверджував, що не розуміє для чого Зеленському віддавати комусь з інших політичних сил позицію прем’єр-міністра. Якщо у "Слуги народу", наприклад, буде 200 депутатів, а йому не вистачатиме 26, то віддати за них посаду прем’єр-міністра не вигідний обмін. Такого в історії українського парламентаризму ще не було.

      Якщо "Слуга народу" отримає власну більшість, то ця партія зможе сформувати уряд й ми опинимося в ситуації, в якій ніколи не опинялася Україна. Коли президентська, виконавча і законодавча влада, а також всі силові відомства опиняться в руках одної політичної сили. Це фактично буде, як Радянський Союз,
      – заявив Роман Романюк

      "Це настільки небезпечна консолідація влади, яким би хорошими не був Зеленський, його штабісти та глави адміністрацій. Я, як громадянин, який у 2014 році вийшов на Майдан й боровся проти узурпації влади колишнім президентом, не хотів би повторювати історію з теперішнім", – додав Романюк.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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