Вілкул анонсував "лагідний" перехід на українську мову у Кривому Розі

Чимало українців з 24 лютого переосмислили своє ставлення до української культури та, зокрема, мови. До них, неочікувано для багатьох, приєднався очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Колишній член "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку" 4 липня заявив про "лагідний" перехід Кривого Рогу на українську. Вілкул зауважив, що у кожному районі міста з 1 липня почали діяти клуби, у яких місцевих мешканців навчають державної мови.

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Вілкул про "лагідну" українізацію Кривого Рогу

За словами Олександра Вілкула, захищаючи Україну, необхідно враховувати не лише військовий фронт, а й культурний. Посадовець зауважив, що криворіжці звикли переважно розмовляти російською, проте зараз мова – це також зброя.

У Кривому Розі ми не будемо "рубати з плеча". Ми робимо лагідний процес переходу на українську мову і створюємо комфортні умови для цього,

– заявив очільник Криворізької ВА.

Посадовець підкреслив, що з 1 липня військова адміністрація організувала у кожному районі Кривого Рогу мовні клуби під назвою "Спілкуймося українською". При цьому для тих, кому зручніше опановувати державну у режимі онлайн, стартували онлайн-курси "Говоримо українською правильно".

Розмовний клуб "Спілкуймося українською правильно" у Кривому Розі / Фото Олександра Вілкула

До слова, анонс про запис на онлайн-курси було розміщено 24 червня, і за декілька днів на них зареєструвалися понад 500 мешканців Кривого Рогу. Зазначається, що курси триватимуть протягом 2 місяців у режимі онлайн, а ті, хто не встиг записатися, зможуть переглянути заняття у записі на освітньому порталі міста за посиланням.

Після завершення курсів учасники отримають електронні сертифікати. При цьому заняття "Говоримо українською правильно" є безкоштовними, проходять у групах двічі на тиждень. Олександр Вілкул підкреслив, що після закінчення поточного курсу буде проведено новий набір.

Живе спілкування українською у Кривому Розі

Очільник Криворізької ВА зауважив, що для тих, хто хоче практикувати українську вживу, щосереди та щосуботи об 11 ранку відкриті мовні клуби у 23 локаціях міста. Заняття проводять у міських бібліотеках, де є доступ до укриттів на випадок повітряної тривоги.

Адреси локацій, де зустрічаються криворіжці у мовних клубах "Спілкуймося українською" / Фото Олександра Вілкула

Посадовець пояснив, що заняття у таких мовних клубах побудовані наступним чином:

Перша частина – теоретична , присвячена навчанню. Криворіжці вчаться, як ставити наголоси, які слова доцільно використовувати у різних випадках, як позбутися суржику, написати заяву, автобіографію тощо.

, присвячена навчанню. Криворіжці вчаться, як ставити наголоси, які слова доцільно використовувати у різних випадках, як позбутися суржику, написати заяву, автобіографію тощо. Друга частина – присвячена культурі мовлення .

. Третя – представники бібліотеки розповідатимуть про літературні новинки, щоб учасники клубу могли безкоштовно взяти книжку та прочитати її вдома, або ж знайти твір в онлайн-форматі.

Олександр Вілкул додав, що також на заняття запрошуватимуть профільних фахівців, зокрема українських військових, артистів, письменників, художників, громадських діячів тощо.

P.S.: Так, я роблю свої щоденні вечірні брифінги російською. І в цьому є глибокий сенс. Тому що я говорю переважно з російськомовним півднем і сходом. Проте, вже більшість нарад я проводжу українською. Процес перетворень триває,

– підсумував Вілкул.

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