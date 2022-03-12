Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів, – Forbes

Україна продовжує знищувати техніку ворога. З кожним днем сума знищеної техніки зростає.

Forbes оцінює вартість усієї втраченої російської техніки у війні з Україною у понад 5,1 мільярда доларів.

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47% загальних втрат у грошовому вимірі припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини.

Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 мільярда доларів, а ББМ – 700 мільйонів доларів. Літаки та гелікоптери разом – 2,4 мільярда доларів.

Ця сума є приблизною. Адже росіяни використовують у війні проти України різні марки техніки. Щодо літаків, то відомі випадки, коли українці збивали Су-25 за 11 мільйонів доларів. Натомість Су-30, який теж ставав здобиччю українських військових, коштує 33 мільйони доларів, а Су-34 – 36 мільйонів доларів.

Найдорожча збита техніка – два великі десантні літаки Іл-76. Один з них збили під Васильковом, другий – під Кропивницьким. Кожен з них коштує 86 мільйонів доларів.

Щодо танків, то Forbes брав вартість одиниці у відкритих джерелах. Один танк журналісти оцінювали в 4 мільйони доларів.

Втрати ворога станом на 12 березня