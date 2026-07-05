Українська авіація знищила підземний бункер, де переховувалися російські штурмовики

Успішна операція Сил оборони продемонструвала вразливість навіть найбільш захищених позицій противника. Точний удар з повітря дозволив знищити важливий об'єкт оборонної інфраструктури на лінії фронту.

Цю успішну атаку скоригували бійці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади безпосередньо у зоні своєї відповідальності.

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Як саме було знищено підземний бункер окупантів?

Знищений бетонний бункер використовувався російськими військовими для накопичення живої сили перед штурмовими діями. Окупанти вважали це укриття повністю надійним, проте авіаційна бомба пробила міцні бетонні перекриття.

Внаслідок потужного вибуху та утвореної вибухової хвилі було вибито навіть масивні металеві двері на входах до підземного сховища.

Сили оборони відпрацювали по російському бункеру: дивіться відео

Які ще важливі об'єкти ворога вдалося уразити?

Варто зазначити, що українські військові продовжують ефективно нищити критичну інфраструктуру та техніку ворога. Зокрема, нещодавно Сили оборони України уразили російський Центр космічного зв'язку "Дубна", який є одним із найважливіших об'єктів спеціального зв'язку на території Росії.

Також нещодавно українські десантні підрозділи завдали удару по російському батальйону, фактично його знищивши.

Раніше ж прикордонники підрозділу "Фенікс" уразили російську РСЗВ "Торнадо-С" на Гуляйпільському напрямку – систему знищено під час руху, що завдало противнику значних фінансових і матеріальних втрат.