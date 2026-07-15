Долітатиме в рази краще, – військовий сказав, чому удари балістикою будуть руйнівними для Росії

Денис Штілерман, головний конструктор FirePoint, повідомив, що, ймовірно, вже восени Україна буде випробовувати власні балістичні ракети на Росії. Для країни-агресорки такі удари стануть дуже болючими через певні причини.

Про це 24 Каналу розповів підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець, наголосивши, що російська ППО не відповідає критеріям рівня української ППО. Крім того, Україна систематично знищує російські системи.

Чому удари балістикою будуть руйнівними для Росії?

Підполковник ЗСУ пояснив, що від початку повномасштабного вторгнення головною перевагою противника була наявність можливостей власного закритого циклу виробництва крилатих і балістичних ракет, яка дісталася йому у спадок від Радянського Союзу.

Україна теж мала свої можливості виробництва цих ракет, але через відомі історичні причини втратила їх, а також до 2022 і навіть до 2014 року у ЗСУ не було такої потреби. Ба більше, певні аспекти розробки залежали від Москви.

Березовець також звернув увагу, що українська "Дніпропетровська школа" є дуже потужною, але багато інструкторів, вже або померли, або зараз на пенсії, або виїхали в інші країни, зокрема в Росію. Водночас ті, хто залишився, є спеціалістами високого рівня, але мають на чомусь вчитись. Саме така можливість зараз і з'явилась – українські виробники, компанії, приватний бізнес почали робити кроки для розвитку української балістичної програми.

Зараз, як стверджує президент України, як кажуть окремі конструктори балістичного озброєння, у нас з'явилася можливість, і ми вже не просто близькі, а ми вже маємо готові зразки, які будуть випробувані та будуть летіти по території Росії. Це необхідний крок, тому що балістика надзвичайно важко збивається, порівняно з крилатими ракетами,

– сказав він.

Березовець сказав, чому удари балістикою по Росії будуть руйнівними: дивіться відео

Підполковник ЗСУ пілкреслив, що українські Повітряні сили, зокрема протиповітряна оборона Збройних сил України набагато професійніші, ніж противник. В перший місяць повномасштабної війни Україна не мала ні Patriot, ні NASAMS, тому була змушена крутитися в рамках радянської спадщини.

Тепер же українська ППО набагато ефективніша, ніж російська. Це, зокрема, визнають західні партнери.

Тому, враховуючи розміри Росії, обмеженість їхніх ресурсів, як тільки в Україні з'явиться достатньо балістики, ми будемо завдавати набагато руйнівніші ураження по російській території, ніж це роблять росіяни. Тобто українська балістика долітатиме в рази краще, ніж російська по нас,

– підсумував Березовець.

Цікаво, що 1 липня російське Міноборони повідомили, буцімто ППО Росії перехопило оперативно-тактичну ракету великої дальності. Існують припущення, що це могла бути українська балістична ракета FP-9 виробництва компанії Fire Point. Раніше Штілерман повідомляв, що FP-9 буде легко влучати в цілі в Москві, тому що у неї дуже велика швидкість прильоту на ціль.