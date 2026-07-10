Уже давно чекаємо: що змінить у війні українська балістика

Українська балістика може суттєво змінити перебіг війни, адже здатна завдавати значно потужніших ударів по стратегічних цілях Росії, ніж безпілотники. Однак в Україні досі очікують на реальні результати у цьому напрямку.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що українські ракети дійсно можуть вплинути на ситуацію на полі бою та змусити Росію переглянути свої плани.

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Як українська балістика може вплинути на війну

Іван Ступак зазначив, що Україна вже тривалий час очікує на появу власних балістичних ракет. Проте, за його словами, суспільство втомилося від постійних прогнозів про те, що нова зброя "ось-ось" з'явиться.

Натомість Росія діє інакше, зокрема там не анонсують кожен майбутній запуск ракет, а спочатку створюють зброю, випробовують її та застосовують на практиці.

Нам треба приймати таку ж саму стратегію: зробили, протестували готовий виріб – все, запускаємо, а потім уже проговорюємо результати, бо ми живемо поки що тільки думкою,

– сказав Ступак.

Українська балістика може стати серйозним фактором впливу на війну. Кілька таких ракет можуть завдати більшої шкоди важливим об'єктам Росії, ніж десятки дронів.

Ексспівробітник СБУ про розробку української балістики: відео

Проте створення далекобійної зброї потребує не лише фінансування, а й доступу до технологій. Ексспівробітник СБУ зазначив, якщо необхідних розробок немає всередині країни, Україна має шукати можливості отримати їх за кордоном.

Він припустив, що українська ракетна програма вже могла б мати більші результати, якби не проблеми із виробництвом та ударами Росії по відповідних підприємствах.

Варто додати, що українська компанія Fire Point завершує створення далекобійної балістичної ракети FP9, випробування якої на території Росії плануються вже цієї осені. Головною ціллю стануть військові підприємства Москви, розташовані в радіусі до 850 кілометрів. Розробники впевнені, що російська ППО не зможе ефективно протидіяти новій українській зброї через відсутність реального досвіду.