Українська ГО "Матері мобілізованих" звернулась до "Комітету солдатських матерів Росії"

Українська громадська організація "Матері мобілізованих" звернулась до "Комітету солдатських матерів Росії" з закликом про припинення війни.

Українська громадська організація "Матері мобілізованих" звернулась до матерів російських військових із закликом виходити на вулиці і протестувати проти війни та саботувати призов і відправлення їхніх синів на війну в Україну.

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Відповідна заява від імені Лідії Котеляк, голови ГО "Матері мобілізованих" опублікована на сайті уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової у вівторок, 8 березня.

"Сьогодні у нашій країні, Україні, триває війна з російською армією. І ви, як і ми, переживаємо біль втрати своїх синів. Ми знаємо, що багатьох ваших солдатів-строковиків відправили на цю війну силою, і вони виявилися мимовільними заручниками ситуації, перетворившись на гарматне м'ясо. За 10 діб воєнних дій в Україні загинуло понад 10 тисяч дітей. Ми знаємо, що ні вони, ні ви не хотіли цього кровопролиття", – йдеться у заяві українських матерів.

Відтак, щоб зупинити війну, громадська організація звернулась до росіян із закликом:

Зобов’язати російських військових забирати поранених та загиблих з полів битв (ми є свідками масової відмови це робити);

Здійснювати акти громадянської непокори продовженню війни;

Саботувати призов та відправлення російських військ в Україну;

Вимагати у російської влади надання точної інформації про місцезнаходження ваших дітей та відновлення зв'язку з ними.

"Зі свого боку, ми пропонуємо вам повне сприяння всеукраїнської мережі нашої організації у пошуку, наданні інформації та можливості зв'язку з тими військовослужбовцями, чия особа була встановлена після взяття в полон, поранення, а також допомоги для відправки останків загиблих для гідного поховання на їхній батьківщині", – наголосили матері у своєму зверненні.

"Матері мобілізованих" також додали, що тісно співпрацюють із уповноваженою Верховною Радою України з прав людини Людмилою Денисовою і в разі потреби зможуть залучити до пошуку зниклих безвісти солдатів всі регіональні відділення омбудсмена.

"Ми, матері українських солдатів, звертаємось до вас, матерів російських солдатів із благанням – давайте разом зробимо все, щоб зупинити цю війну і припинити жорстоке та безглузде кровопролиття, яке забирає життя та калічить наших та ваших дітей. Повірте – це у ваших силах!", – йдеться у зверненні. Це звернення уже підтримала українська омбудсменка Людмила Денісова.

Громадська організація також оприлюднила контактні телефони та сайт, де можна довідатись про взятих у полон або убитих у боях росіян.

Телефон гарячої лінії для надсилання запитів: +38 093 395 45 57.

Офіційний урядовий сайт Міністерства внутрішніх справ України для отримання інформації про полонених або загиблих російських військових: 200rf.com.

Контакти для зв’язку з пресою: +38 098 15 89 322.

ГО "Матері мобілізованих" була створена у 2014 році, коли на Сході України розпочалися бойові дії. З того часу ГО об'єднала зусилля українських матерів для допомоги як українським чоловікам, які опинилися на фронті, так і жінкам, які залишилися наодинці зі своїми життєвими турботами, малолітніми дітьми.

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