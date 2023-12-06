"Українська команда" в День ЗСУ передала розвідникам дрони-камікадзе та набори для обігріву

Волонтерський штаб "Українська команда" в День Збройних Сил України передав розвідникам Головного управління розвідки чергову партію дронів-камікадзе. Також у допомогу ввійшли індивідуальні набори для обігріву

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Української команди". Відповідну допомогу вони передають до Дня Миколая та Дня Збройних Сил, які 6 грудня святкують в Україні

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У День Збройних Сил України та перший День Святого Миколая 6 грудня волонтери "Української команди" передали бійцям необхідну допомогу.

"Українська команда" вітає наших захисників з їхнім святом і передає дуже необхідні їм речі. Розвідникам Головного управління розвідки передаємо партію дронів-камікадзе та "теплі набори",

– йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначають, що дрони допоможуть розвідникам краще виконувати бойові завдання.

Ці хлопці бачать ворога першими та завжди там, де гаряче. Впевнений, наші дрони допоможуть їм ефективно утилізувати окупантів та їхню техніку,

– наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що волонтери "Української команди" привезли на передову дрони-камікадзе бійцям на Лиманському та Бахмутському напрямках. Також повідомлялося, що "Українська команда" передала декілька партій дронів-камікадзе розвідникам ГУР та розвідникам одного з військових підрозділів на Запорізький напрямок.