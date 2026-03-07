Пентагон відібрав 11 постачальників дронів для армії США: до фіналу пройшла українська компанія

За підсумками конкурсу Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).

Це випливає з оприлюднених результатів Gauntlet I на сайті програми.

Дивіться також Це новий етап демілітаризації, – експерт про удари СБУ по російському флоту прямо в портах

Що відомо про Drone Dominance Program?

Як повідомлялося раніше, на попередньому етапі відбору серед 25 учасників конкурсу були дві українські компанії – UDD та Генерал Черешня. До фінального списку з 11 постачальників дійшла лише одна українська компанія – UDD. Про участь двох українських виробників у початковому відборі раніше писали профільні медіа.

Drone Dominance Program — це нова програма Пентагону із прискореної закупівлі малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США. На офіційному сайті програми зазначено, що йдеться про план обсягом 1 мільярд доларів на два роки, а до 2027 року програма має намір закупити понад 200 тисяч дронів. У Пентагоні також заявляли, що у межах цієї ініціативи мають бути поставлені десятки тисяч дронів у 2026 році і сотні тисяч – до 2027-го.

У програмі зазначають, що компанії оцінювалися за результатами виступів на Gauntlet I, оцінками військових операторів, а також за виробничими можливостями і спроможністю ланцюга постачання. За підсумками цього етапу програма відібрала 11 найкращих учасників для отримання замовлень у подальшому.

Перелік компаній / Фото Drone Dominance

Як зазначено в офіційному повідомленні від директорів випробування, дрони відбирають не за формальними вимогами "на папері", а за тим, як вони показали себе під час виконання місій.