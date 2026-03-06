Про це у колонці зауважив політолог Олексій Курпас.

Чому удари по Новоросійську такі важливі?

За словами еспертами, масштабними ударами дронів по порту Новоросійськ СБУ прагне знизити ракетну загрозу для України. Безпілотники атакують носії крилатих ракет, які використовуються для обстрілів наших міст.

Відзначу, що пошкодження ключових радіолокаційних і радіоелектронних систем корабля "Адмірал Ессен" дуже суттєво знижує, якщо не унеможливлює, його бойову ефективність,

– підкреслив він.

На думку Курпаса, зараз починається нова фаза у війні за Чорне море. Він нагадав, як на початку вторгнення росіяни кидалися обіцянками, що контролюватимуть регіон на 100%. Проте СБУ з цим не погодилася. Тож виникли морські дрони, які в одні ворота почали вигравати битву у ворожого флоту. Тож окупантам довелося відходити у свої порти.

Наступний етап – СБУ дістає кораблі і там. І ось ідемо далі: удари Служби стали масштабними та постійними. Дрони СБУ один за одним вражають кораблі противника прямо в місцях дислокації,

– додає есперт.

Політолог нагадав, що російський флот, рятуючись від дронів Служби безпеки України, вже залишив окупований Крим. На його думку, з Новоросійська відступати вже нікуди. Експерт зазначив, що з приходом нового очільника СБУ Євгенія Хмари для російського флоту і в цьому місті настали скрутні часи – жодна ракета не може злетіти, жоден корабель не виходить із порту. При цьому, на переконання Курпаса, ситуація для ворога лише погіршуватиметься, а демілітаризація російського флоту силами Служби зрештою буде повною.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразили військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру в порту Новоросійськ. Серед цілей, зокрема, опинився фреган "Адмірал Ессен".