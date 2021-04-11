Останніми днями всі жваво обговорюють дивакуваті ідеї щодо "української російської". Це дійсно якийсь зовсім поганий жарт. Навіщо вигадувати назву для того, чого взагалі не існує?

Російську ніхто не забороняє

Є люди, які послуговуються російською – ніхто ж їм цього не забороняє. Зрештою, ми воюємо не з Пушкіним, а з Путіним. Пушкін, до речі, Україну любив. Можна було б тролити Росію тим, що він є російсько-українським поетом у відповідь на їхні спроби загарбати "українсько-російського" Шевченка, як вони його називають.

До теми Висловлювання Мендель про "українську російську" – її особиста думка

А українська – це не примус. Це круто, це сучасно, це новий драйв, який до того ж дає нові можливості. Для цього потрібно підтримувати культурні інституції, в тому числі Український культурний фонд Держкіно, Довженко-Центр, Раду з питань кінематографії, а не послаблювати їх, як це відбувається зараз.

Українській треба допомагати

Ще треба підтримувати україністику за кордоном. Помітили, що все більше іноземців говорить українською та вивчає її?

Пам'ятаю, як після Революції Гідності зріс попит на вивчення української мови в іноземних університетах. І не лише через те, що українці надихали світ, а й внаслідок дій самого Кремля, який маргіналізував російську пропагандою.

Українську потрібно зробити мовою сьогодення і майбутнього, а російську – зачистити від "русского міра".

Українська має бути українською, російська – російською. Імперія ж має піти. Не потрібно займатися легалізацією її спадщини, її потрібно змінити. Назавжди.