Наскільки я розумію, "українська травма" зіграла з президентом Путіним і тими, хто займається зовнішньою політикою, злий жарт. Інакше не пояснити епічну помилку з раннім поздоровленням Лукашенка. Далі – оригінал російською.

По ходу украинских событий – до перехода в военную фазу – российское руководство поддерживало президента (а за десять лет до этого – премьера-кандидата) Януковича. Разница между Януковичем и Лукашенко принципиальная.

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Украинская травма Путина

В 2014 году Янукович был президентом, избранным большинством в исключительной конкурентной борьбе. Он утратил значительную часть поддержки граждан и большую часть поддержки в элите к февралю 2014-го, но при этом сохранил поддержку огромной части украинского общества. В 2004-ом он проигрывал, если не учитывать фальсификаций, Ющенко, но никто не сомневался, что он набрал десять миллионов голосов и 40-45%. Когда он выиграл в 2010-м, это было за счет того, что он показался гражданам меньшим из двух зол, а не за счет ОМОНа и внутренних войск.

В 2020 году у Лукашенко нет никакой значимой "базы" в обществе, ни социально, ни географически, и уже никогда не будет.

Он с треском проиграл – сейчас уже появилось достаточно избирательных протоколов, чтобы оценить размер поражения – случайной, фактически, сопернице. Если он и пересидит как-то ближайшие недели – сколько для этого понадобится арестованных? – он не будет никого представлять. Любой договор, подписанный им, будет восприниматься всеми как заведомо ничтожный. Не нужно было поздравлять, это ошибка. Нужно срочно находить общий язык с Тихановской и любое будущее обсуждать с ней.