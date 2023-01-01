Головна ялинка Києва потрапила до рейтингу 5 найкращих у світі

Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, у столиці України цьогоріч доволі скромна ялинка. Особливо, якщо порівнювати з пишними красунями, які світяться тисячами вогників в інших містах світу.

Однак символ новорічних свят у 2023 році – не про вишуканість чи дизайнерський розмах. А символ віри в нашу перемогу, наших військових та стійкість усіх українців.

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5 місце у рейтингу

І така скромна за ошатністю, але прекрасна у своєму символізмі вона захоплює не лише українців. Вказує на це, зокрема, й 5-те місце у щорічному рейтингу BBC News.

Це світовий рейтинг BBC News – дуже престижний, оскільки це навіть не європейський рейтинг, а стосується ялинок усього світу. Нам дуже приємно,

– розповіли організатори новорічного свята на Софійській площі.

Зазначимо, що наша ялинка у рейтингу знаходиться серед красунь з Вільнюса, Гонконгу, Стокгольма, Каракасу, Нью-Йорка, Праги, Мілана, Лондона та Варшави.

Оздоблення київської ялинки

Нагадаємо, що цьогоріч ялинка у столиці значно нижча традиційної – всього 12 метрів. Вона прикрашена білими голубами, а через дефіцит електроенергії підсвічується енергозберігальними гірляндами мінімально від генератора.

Верхівку головної ялинки прикрасили гербом України, а її низ – стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни. Присутні на ній також й іграшки, які використовували у минулі роки – це близько 1000 прикрас, зокрема, кульки синього та жовтого кольорів.

Зауважимо також, що київську ялинку встановлювали виключно за кошти меценатів.