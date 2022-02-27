Українське гасло "русский военный корабль – іді на х**" підкорює Брюссель: захоплююче відео

Фраза "русский военный корабль – іді на х**" стала гаслом українського народу у війні проти Росії. Ці слова з гордістю лунали на протесті у Брюсселі проти військового вторгнення РФ до України.

Люди у Брюсселі протестували перед представництвом Росії при ЄС ввечері 26 лютого.

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В мережі оприлюднили яскраве відео, як люди скандують "Русский военный корабль – іді на х**". Також звучало гасло "Путін – х**ло".

Дивіться відео з протестів у Брюсселі:



Місцеві виходити на протести, об підтримати Україну. Вони засуджують жорстокі дії Путіна та війні Росії в Україні.



Додамо, що за дві доби громадчни України перерахували на спецрахунк для потреб Збройних Сил України багато пожертв. Зокрема, Нацбанк отримав 375 мільйонів гривень з карток єПідтримка та 785 мільйонів гривень з особистих карток.

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