Українські далекобійні санкції в дії: Зеленський підтвердив повторний удар по Московському НПЗ

В ніч на 18 червня далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону. Там вдруге за тиждень палав Московський нафтопереробний завод.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Дивіться також "Вся Москва горить, на***н!": в росіян істерика після атаки дронів Українські сили вже двічі уразили один із ключових та найбільших нафтопереробних заводів Росії. Саме Московський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні Москви бензином та дизельним паливом.