18 червня, 10:04
Оновлено - 10:12, 18 червня
Українські далекобійні санкції в дії: Зеленський підтвердив повторний удар по Московському НПЗ
В ніч на 18 червня далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону. Там вдруге за тиждень палав Московський нафтопереробний завод.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
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Українські сили вже двічі уразили один із ключових та найбільших нафтопереробних заводів Росії. Саме Московський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні Москви бензином та дизельним паливом.