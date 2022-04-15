Українські десантники показали повністю знищене росіянами Рубіжне: відео зі зруйновано міста
Російські окупанти вщент зруйнували місто Рубіжне, що в Луганській області. Десантно-штурмові війська показали моторошні кадри з Рубіжного.
Ось так реально виглядає "руській мір"
Пресслужба ДШВ у фейсбуці опублікувала відео, яке зняте з авто в Рубіжному. За повідомленням уркаїнських захисників, місто "важко впізнати".
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Ось так реально виглядає "руській мір": горе, смерть та розруха, які несуть війська збройних сил Російської Федерації – безжалісні вбивці цивільного населення,
– йдеться у повідомленні.
Відео зі зруйнованого Рубіжного
Російські окупанти постійно обстрілюють Луганщину, зокрема й Рубіжне. Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
Українські військові інформують, що серед місцевого населення є багато загиблих та поранених.
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі доповнив інформацію. Він заявив, що на Луганщині тривають позиційні бої. "Ворог успіху не має", – написав Гайдай.
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