Українські десантники показали повністю знищене росіянами Рубіжне: відео зі зруйновано міста

Російські окупанти вщент зруйнували місто Рубіжне, що в Луганській області. Десантно-штурмові війська показали моторошні кадри з Рубіжного.

Ось так реально виглядає "руській мір"

Пресслужба ДШВ у фейсбуці опублікувала відео, яке зняте з авто в Рубіжному. За повідомленням уркаїнських захисників, місто "важко впізнати".

До теми Росія планує встановити контроль над декількома містами на Донбасі

Ось так реально виглядає "руській мір": горе, смерть та розруха, які несуть війська збройних сил Російської Федерації – безжалісні вбивці цивільного населення,

– йдеться у повідомленні.

Відео зі зруйнованого Рубіжного



Російські окупанти постійно обстрілюють Луганщину, зокрема й Рубіжне. Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Українські військові інформують, що серед місцевого населення є багато загиблих та поранених.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі доповнив інформацію. Він заявив, що на Луганщині тривають позиційні бої. "Ворог успіху не має", – написав Гайдай.

Варте уваги – Російський сценарій буде як у Маріуполі: Гайдай про великий бій за Донбас: дивіться відео