У Фінляндії завершили розслідування щодо українських дронів, які залітали на територію країни

Фінські правоохоронці завершили розслідування щодо 4 українських безпілотників, які навесні 2026 року випадково потрапили у повітряний простір країни. Слідчі встановили відсутність складу злочину.

Кінцевою ціллю БпЛА мала стати Росія. Про це повідомляє Yle.

Що відомо про дрони?

Під час спільного пресрелізу Національне бюро розслідувань NBI та Фінська прикордонна служба підкреслили, що за результатами перевірки, всі кримінальні справи щодо порушення повітряного простору остаточно закрили. Усі 4 дрони мали аналогічну конструкцію, призначалися для військових потреб і несли вибухівку.

У березні зафіксували 3 інциденти в районах Коувола, Луумякі та поблизу Паріккали. Ще один – у квітні біля міста Іітті. Один із безпілотників вибухнув у повітрі, а інші 3 фінські фахівці знешкодили шляхом контрольованих підривів.

Попереднє розслідування не виявило жодних доказів, які б виправдовували продовження справи щодо кримінальної відповідальності,

– наголосили у пресрелізі правоохоронці.

Як БпЛА потрапили до Фінляндії?

NBI та Фінська прикордонна служба наголосили, що країна не була ціллю в жодному з цих епізодів. БпЛА прямували до об'єктів у Росії, однак змінили траєкторію через зовнішній вплив.

За даними слідства, безпілотники перехопили засобами GPS-заглушення із території російського Калінінграда, після чого їх перенаправили на захід. Додатковим фактором також називають погодні умови.

Південний вітер збив навігаційні системи з початкового маршруту. Унаслідок інцидентів ніхто з громадян не постраждав, а майно залишилося неушкодженим.

Після перших знайдених БпЛА президент України перепросив перед Гельсінкі й запевнив, що Київ за жодних обставин не мав на меті завдати шкоди фінській території. Також Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо підписати спеціальну двосторонню угоду про зміцнення безпеки у форматі партнерства щодо дронів.

Днями начальник Головного управління розвідки Олег Іващенко заявив, що Росія розглядає можливість ескалації протистояння з країнами східного флангу НАТО. За словами розвідника, Кремль готує диверсії проти Альянсу.