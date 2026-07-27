"Чорна смерть": Мадяр розповів, яку роль відіграють дрони у війні проти Росії

Українські безпілотники стали одним із ключових факторів, що змінюють перебіг війни та завдають Росії значних втрат. Від невеликих FPV-дронів до ударних систем середньої дальності – саме вони дедалі частіше визначають успіх операцій на фронті й у глибокому тилу ворога.

Про це Робер "Мадяр" Бровді розповів для Le Monde.

Що сказав "Мадяр" про роль безпілотників?

Журналісти зазначають, що українські безпілотники сьогодні не лише виконують розвідувальні місії, а й щодня завдають ударів по російських військах, техніці, логістиці та стратегічних об'єктах. Саме відео з роботою операторів дронів "Птахів Мадяра" зробили командира відомим далеко за межами фронту.

За даними видання, командний центр Сил безпілотних систем більше нагадує сучасний ІТ-хаб, ніж класичний військовий штаб. Десятки операторів безперервно працюють за моніторами, аналізують відеопотоки, керують безпілотниками та координують удари по цілях.

Le Monde нагадує, що ще до повномасштабного вторгнення Роберт Бровді був успішним бізнесменом. Однак після перших атак дронів на українські позиції він зрозумів, що саме безпілотники стануть ключовою зброєю майбутнього.

Я купував маленькі дрони, щоб діти могли ними гратися. Хто міг передбачити таке? Тепер я вважаю, що дрони – це "Чорна смерть" третього тисячоліття,

– цитує Мадяра французьке видання.

Саме тоді він почав створювати власний підрозділ операторів безпілотників. Із групи з 12 добровольців він виріс у бригаду "Птахи Мадяра", а згодом очолив новостворені Сили безпілотних систем України. За словами журналістів, у штабі Мадяра головним інструментом стали не карти, а екрани з відео в реальному часі, таблиці ефективності різних типів дронів і статистика втрат противника. Колишній досвід роботи в логістиці він переніс на організацію застосування безпілотників, де кожен тип дрона має своє призначення та місце в бойовій системі.

Le Monde зазначає, що стратегія українського дронового корпусу полягає у завданні Росії таких втрат, які вона не зможе компенсувати новою мобілізацією. За оцінками самого Мадяра, підрозділи безпілотних систем становлять лише близько 2,5% українського війська, але забезпечують приблизно третину втрат російської армії.

Окрему увагу видання приділяє ударам українських безпілотників по військових цілях у тимчасово окупованому Криму, а також по об'єктах у глибокому тилу Росії. На думку Мадяра, росіяни мають усвідомити, що війна більше не обмежується лінією фронту.

Французькі журналісти підкреслюють, що Україна фактично стала лабораторією нової війни, у якій саме безпілотники дедалі частіше визначають успіх бойових операцій. Від розвідки й коригування вогню до високоточних ударів та ураження цілей за сотні кілометрів – дрони перетворилися на ключовий елемент української оборони та один із головних викликів для російської армії.

Нагадаємо, раніше командувач СБС заявив, що за останній рік українські дрони забезпечили близько третини втрат російської армії. За його словами, середня вартість ліквідації одного окупанта становить близько 918 доларів, а за перші п'ять місяців 2026 року оператори СБС знищили понад 50,9 тисячі російських військових і уразили понад 176,5 тисячі цілей противника.