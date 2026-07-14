Понад 100 суден за 9 днів: "Мадяр" показав, як Сили оборони "вполювали" ворожі цілі

Уже 116 суден за 9 діб було впольовано "Птахами СБС" у Азовському морі у межах операції "МоЛоЧКа". За останню ніч додалося 11 цілей.

Це 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир, розповів командувач СБС "Мадяр".

Скільки суден уже втратила Росія?

"Мадяр" пояснив, що параліч фідерного флоту Росії як вагомої складової тіньового флоту унеможливлює вивіз на експорт "чорного золота" з баз ворога Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів. Останні не проходять по осадці до нафтотермінала чи порту і вимушено завантажуються з ємкостей тих танкерів-кур'єрів у Чорному морі на рейді.

Довідково. Фідерний флот – це категорія суден-контейнеровозів, які перевозять вантажі між невеликими регіональними портами та великими логістичними хабами, де контейнери перевантажують на великі судна.

Також випалювання танкерів і буксирів обмежує доставку дефіцитного бензину у Крим через вузьке горло мілководдя Азовського моря. В окупантів залишається основний і дуже небезпечний спосіб доставки дорогами або залізницею. Але ці шляхи теж перебувають під вогневим контролем СБС.

Нагадаємо, що у ніч на 13 липня було уражено 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та один пором в акваторії Азовського моря.

Також тієї ночі у тимчасово окупованому Криму було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі.