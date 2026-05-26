Усі стежать за тобою, – військовий розповів, як працюють пілоти дронів на позиціях

Робота українських пілотів дронів на позиціях є вкрай складною та небезпечною. Безпілотники контролюють поле бою та роблять наступальні дії противника надзвичайно складними. Окупанти дедалі більше стикаються з проблемами логістики та пересування на фронті.

Військовослужбовець 2 штурмового батальйону 5 ОШБр Станіслав Старостенко "Юрист" розповів 24 Каналу, що українські бійці можуть перебувати на позиціях понад три тижні. Термін ротацій залежить від погодних умов і ситуації на напрямку.

Як працюють пілоти дронів на позиціях?

За словами Старостенка, найнебезпечніше – це не саме перебування на позиціях, а шлях до них і назад.

15 кілометрів йти – це дуже непросто. Всі кругом літають, всі тебе хочуть виявити, всі тебе хочуть вбити. З такою вагою, коли немає доріг, це дуже важко,

– зазначив він.

Через складну ситуацію термін перебування військових на бойових позиціях збільшився. Однак ефективність операторів дронів після 10 – 15 днів безперервної роботи починає падати.

Водночас робота екіпажів БпЛА триває фактично цілодобово. Оператори працюють позмінно по 8 або 12 годин.

Ти 12 годин сидиш за пультом і працюєш. За тобою дивиться зведений КСП, ротний КСП, батальйонний КСП, бригадний КСП – всі за тобою дивляться. За тобою конкретно дивиться черговий і каже, що тобі робити: летіти туди, дивитися сюди,

– пояснив військовий.

Оператори безпілотників супроводжують українських військових під час заходу на позиції та виконання бойових завдань. Без їхньої допомоги на позиції не заходять піхотні групи.

Станіслав Старостенко також розповів, що зараз серйозною проблемою для українських захисників є російські дрони на оптоволокні. Такі безпілотники можуть ховатися та тривалий час чекати на ціль.

Вони залітають, сідають у травичку і можуть добу сидіти та чекати. Буде рух – він підніметься і б'є,

– зазначив боєць.

За його словами, через масове використання дронів наступальні дії стали значно складнішими.

У секторі відповідальності Старостенка стрілецькі бої трапляються рідко, адже техніка та особовий склад не можуть непомітно наблизитися до позицій. Якщо раніше дрони працювали на відстані до 15 кілометрів, то зараз українські оператори навчилися уражати цілі вже на дистанції до 30 кілометрів.

Як Україна застосовує Дрони проти Росії?

Війна в Україні повністю змінила сучасне поле бою, а дрони фактично стали головною зброєю як для атак, так і для контролю території. Безпілотники зруйнували класичну лінію фронту, створивши широку "зону ураження", де будь-яке пересування становить смертельний ризик.

