Влітку росіян чекають великі проблеми: експрацівник СБУ назвав болючу точку ворога

Наступні місяці можуть стати найважчими для росіян за увесь період війни. Найбільших проблем для них створять українські сили, атакуючи об'єкти у глибині Росії та перерізаючи логістику ворога.

Колишній працівник СБУ Іван Ступак зазначив у розмові з 24 Каналом, що Україна вже атакує важливий логістичний шлях росіян на окупованих територіях. Також складна ситуація для ворога може скластися в окупованому Криму.

Читайте також Українські дрони перетворили відому дорогу життя на шлях смерті для росіян, – Politico

Які плани України щодо тиску на російську територію?

Ступак зазначив, що українські дрони завдають ударів по автівках на трасі Ростов – Таганрог – Маріуполь – Мелітополь – Крим. Щотижнево Росія на цій дорозі втрачає понад 100 автівок, зокрема паливозаправники, різноманітну техніку, КАМАЗи з різними вантажами.

"Це свідчить про величезну присутність українських дронів на території окупованих Донецької та Запорізької областей", – пояснив він.

Зверніть увагу! Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що на росіян чекає "найгірше та найтяжче літо". За його словами, для окупантів "попереду" удари вглиб російської території та перерізання логістики.

Українські військові, за словами ексспівробітника СБУ, змогли досягти такого результату завдяки Еріку Шмідту, колишньому виконавчому директору компанії Google, який у 2025 році запропонував Україні певну технологію і підписав меморандум з президентом Зеленським. Завдяки цьому зараз ми бачимо роботу безпілотників Hornet зі штучним інтелектом. Далі вони, ймовірно, працюватимуть ще ефективніше щодо перерізання логістики росіян.

Важливо! Дрони Hornet, які завдають ударів на відстані 50 – 150 кілометрів по логістичних шляхах ворога, створені американською компанією Swift Beat. Її очолює Ерік Шмідт, ексгендиректор Google. Україна, як повідомляє Defense Express, офіційно оголосила про співпрацю з компанією у липні 2025 року. Йшлося про виробництво до кінця року сотень тисяч дронів різних типів та ще більшої кількості у 2026-му.



Дрони Hornet мають злітну вагу близько 15 кілограмів, розмах крила – 2,2 метра, довжину – 1,4 метра, максимальну крейсерську швидкість – до 200 кілометрів на годину. Ці БпЛА мають високу автономність з алгоритмами виявлення та захоплення цілі. Також у них є візуальна навігація завдяки камері, яка дивиться вниз. Це забезпечує дрону незалежність від супутникової навігації.

"Також є сподівання, що Україна продовжить завдавати далекобійні удари вглиб російської території. Хоча зрозуміло, що росіяни мають те, чим протистояти. Вони удосконалюють свою ППО, постійно її переміщують. У такий спосіб ворог намагається збільшити інтенсивність і кількість уражень українських безпілотників. Це постійна гра – хто кого наздожене", – зауважив він.

Також українські сили мають спроможності створити складну ситуацію для росіян в окупованому Криму через перерізання логістики.

Це призведе до поступового зменшення переміщення до півострова, постачання. Але це не означає, що логістика до Криму буде повністю перерізана. Залишається Кримський міст, по якому здійснюється залізничне сполучення та рух автотранспорту. І росіяни захищатимуть цей логістичний шлях від можливих уражень,

– наголосив Іван Ступак.

Окупанти можуть встановити там захисні сітки та розмістити мобільні вогневі групи, які мають стояти вздовж цього автошляху та пильнувати його. Також, на його думку, там розташовані комплекси ППО. Крім того, залишається ще один спосіб постачання до Криму – по морю.

Тому повністю придушити логістику до Кримського півострова наразі неможливо. Проте створити там дискомфорт для окупантів, як вважає ексспівробітник СБУ, цілком можливо.

Сили оборони продовжують перерізати логістику ворога

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що російські воєнкори занепокоєні діями українських безпілотників Hornet, які завдали ударів по автоцистернах та іншій техніці росіян на трасі Т-0509 Маріуполь – Донецьк. Росіяни зауважили, що схожа ситуація склалася на трасі М-30 Горлівка – Пантелеймонівка – Ясинувата – Донецьк. Там українські БпЛА буцімто заблокували логістику росіян та рух цивільних.

Також російська служба BBC повідомила, що українські дрони атакують російські військові вантажівки на трасі Таганрог – Маріуполь – Мелітополь – Джанкой. Це – логістичний шлях, який забезпечує російських військових на фронті та в окупованому Криму. На трасі через удари дронів вщент згоріли фури та інша військова техніка.