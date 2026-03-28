Українські "Фламінго" вгатили по заводу "Промсинтез"

Сили оборони атакували російський завод “Промсинтез” у Чапаєвську, що в Самарській області. Удар завдали українськими ракетами FP-5 "Фламінго".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 28 березня.

Які результати ударів "Фламінго" по Росії?

Бійці Сухопутних військ ЗСУ завдали ударів по заводу "Промсинтез" у російському Чапаєвську. Для атаки використали українські ракети FP-5 "Фламінго".

У Генштабі зазначили, що підприємство виробляє компоненти вибухових речовин, які використовуються армією Росії для боєприпасів, бомб і ракет. За даними військових, завод виробляє понад 30 тисяч тонн вибухівки військового призначення щороку.

Підтверджено ураження об'єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні,

– уточнили в Генштабі.

Наразі уточнюються масштаби завданих збитків для важливого стратегічного об'єкта росіян.

