Українські пожежники допомогли врятувати два населених пункти Греції від масштабних пожеж

Українські пожежники, які за підтримки міжнародної гірничо-металургійної групи компаній Метінвест Ріната Ахметова поїхали до Греції допомагати боротися з масштабними лісовими пожежами. З їх допомогою вдалось врятували два населених пункти – Спатарі та Метохи.

Загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 осіб, успішно виконали покладене для них завдання з тушіння лісових пожеж у Греції. 16 серпня рятувальники повернулися додому, приземлившись у київському аеропорту "Жуляни".

Зведеним загоном ДСНС ліквідовано окремі осередки пожежі фронтом понад 19 тис. метрів, глибиною до 60 м, ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 га та верхову площею 350 кв. метрів, врятовано 2 населених пункти Спатарі та Метохи,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

У зазначених населених пунктах українські вогнеборці врятували 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець, а також 23 гектари оливкового та інжирного саду.

Завдяки українській промисловій компанії Метінвест, яка оперативно включилася в процес і оплатила рейс літака в обидві сторони, став можливий переліт українських рятувальників.

Зазначимо, це не перший раз, коли компанія проявляє ініціативу в подібних суспільно важливих питаннях. Торік Метінвест профінансував виліт літака з Китаю з гуманітарним вантажем для допомоги Україні в протистоянні поширенню COVID-19.