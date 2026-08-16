Уже звільнили 37 квадратних кілометрів: в 1 ОШП розкрили деталі операції на Півдні

Українські сили на південному напрямку продовжують здійснювати операції центру мультидоменних операцій "Фаланга". Одна з них була проведена нещодавно та мала суттєві результати.

Про це 24 Каналу розповів командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, наголосивши, яких втрат зазнав ворог внаслідок дій українських захисників. Також він відзначив територіальні досягнення Сил оборони.

Проводиться розвідка на всю глибину

"Перун" зауважив, що нещодавно була здійснена мультидоменна операція, під час якої було ліквідовано 340 одиниць ворожої техніки, яка здійснювала траспортну логістику.

Ми планували звільнити 40 квадратних кілометрів, але дійти до цих показників не змогли. Наразі звільнено 37 квадратних кілометрів, і ми продовжуємо наступальні дії. Тому найближчим часом маємо вийти до визначених показників,

– наголосив командир 1 ОШП.

Інтенсивність дій у межах мультидоменної операції із завдання ураження противника на велику глибину, ізоляція його транспортної логістики наразі трохи зменшилась через недостатність засобів. За його словами, ці дії проводяться, але ураження завдається тільки по об'єктах критичної військової інфраструктури ворога і при виявленні її суттєвого накопичення.

Зараз проводимо розвідку на всю глибину як повітряними засобами, так і в кіберпросторі. Намагаємося виявити ці накопичення противника. Однак інтенсивність суттєво знизилася, і просування на суходолі намагаємося робити максимально виважено, оскільки останнім часом було розпорядження призупинити комплектацію нашого підрозділу, поки тривають перевірки. Для того щоб не втратити потенціал підрозділу, намагаємося діяти обережніше,

– відзначив Дмитро Філатов.

Раніше повідомлялося, що динаміка ворога на півдні знижується. Причиною цього може бути виснаження його резервів або зміна тактики на користь оборони.

"Наразі ми не бачимо виснаження резервів ворога, але низка проблем, з якими він був вимушений зіткнутися на цьому напрямку, для нього були точно не очікуваними. І росіяни наразі не знайшли рішення. Тому противник зазнав серйозних втрат у своїх силах та засобах ще на відстані у 50 кілометрів від лінії боєзіткнення і не зміг забезпечити стійке пересування своїх військ", – підкреслив він.

Військовий розповів про операції, які проводяться на Півдні: дивіться відео

"Перун" продовжив, наголошуючи, що ті резерви, які окупанти планували залучити до бою безпосередньо на лінії боєзіткнення, вони втратили на підступах до неї. Тому їм буде потрібний незначний час для того, щоб поновити втрати і продовжити свої дії.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Філатов наголошував, що на Півдні, на ділянці, де зосереджені сили центру мультидоменних операцій "Фаланга", динаміка застосування ворожих засобів суттєво знижується. Також інтенсивність наступальних дій йде на спад, що дає українським силам можливість просуватися вперед.