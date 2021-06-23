Що відомо про тренування

Тренувалася на есмінці зведена абордажна група спеціальних операцій. З української сторони участь брав 73 морський центр спеціальних операцій.

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Зауважимо, що абордажні дії полягають в неочікуваному для противника захопленні судна. Крім того, їх використовують для звільнення кораблів від піратів.

Цей захід в черговий раз довів, що Сили спеціальних операцій Збройних сил України здатні виконувати завдання на рівні з колегами з НАТО,

– наголосили у Міністерстві оборони.

Українські спецпризначенці провели спільні навчання з британцями та американцями / Фото Міноборони

Британський есмінець у порту Одеси

18 червня два судна НАТО – британський Defender D36 та фрегат Нідерландів HNMLS Eversten F805 пришвартувалися на морському вокзалі Одеси. Британський корабель, на якому й тренувалися спецпризначенці, вперше прибув в Україну.

Есмінець увійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року. Його довжина сягає 152 метрів, а ширина – 21. Швидкість – понад 30 вузлів, що становить приблизно 56 кілометрів за годину. Судно оснащене артилерійськими установками, ракетами, вертольотами тощо.