Українські ССО ефектно знищили пункт спостереження російських окупантів

Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт російських окупантів. Це дуже важливо для наших бійців.

Українським військовим вдалося ліквідувати особовий склад. Також взяли їхні документи та зброю.

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Такі "спостережники" є важливими перепонами на шляху нашого війська. І задля безпечного проходу українських воїнів попередньо виконуємо завдання щодо їх знищення,

– кажуть у ЗСУ.

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