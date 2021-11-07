Українські туристи не можуть виїхати з Туреччини через смерть учасника групи

Українці у жовтні полетіли у Туреччину та пішли в похід Лікійською стежкою. За кілька днів один з членів групи наклав на себе руки й через це людей досі не пускають додому.

Учасниця групи Ірина Громико написала, що у них стоїть ID-заборона. Про це вона розповіла 6 листопада на своїх сторінці у фейсбуці.

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Українці три тижні не можуть повернутись додому з Туреччини

Ірина Громико розповіла, що 15 жовтня збірна група українських туристів, Рівного, Києва та Запоріжжя полетіла в Туреччину та відправилася в похід Лікійською стежкою.

Проте 17 жовтня один з членів групи скоротив собі віку. Саме через це затримали всіх учасників групи.

Потім були допити, суд вночі, який встановив заборону виїзду учасників групи – 7 людей з Туреччини до завершення судово-медичної експертизи,

– заявила жінка.

Саме тому люди не змогли полетіти по своїх квитках – там стоїть ID-заборона. Покійного вже передали в Україну та поховали 22 жовтня.

Також Громико заявила, що "був безпосередній свідок трагедії (не член групи), в якого турецька поліція не взяла ані показань, ні хоча б контактні дані". Натомість вони вже фактично 3 тижні перебувають в Туреччині.

Коли будуть результати – невідомо. Спочатку мова йшла про 1 тиждень, потім про 2, наразі строки взагалі невизначені,

– заявила жінка.

Вона пояснила, що людей вдома чекають родини та робота, яку вони можуть втратити. За словами Ірини, – українське консульство на їхні запити та прохання допомогти відповідає, що "у даному випадку допомога не передбачена законодавством" та на прохання робити запити, кажуть, що не можуть впливати на дії турецької сторони.

Інша учасниця розповіла, як вони намагаються вирішити проблему

Вікторія Скрипка (Зінчук) написала, що саме українці з допомогою груп в соцмережах допомогли їм знайти дешевше житло та "людину, що згодилась виступити у ролі перекладача в суді та мала там знайомих".

Вона також написала, що повернеться як тільки знімуть ID-заборону.

Консульство України в Анталії не працюватиме до 18 листопада

Натомість на сторінці в фейсбуці консульства України в Анталії мовиться, що вони не працюють з 4 по 18 листопада. Радять "у разі термінової необхідності оформлення документів прохання звертатися до консульського відділу посольства України в Туреччині (Анкара) або Генерального Консульства України в Стамбулі".

Видання "Укрінформ" повідомило, що звернулось за коментарем з приводу цієї ситуації до Консульства України в Анталії.

Текст публікації Ірини Громико:

Потребую допомоги!

Ситуація наступна, намагаюсь викладати сухі факти.

15.10 збірна група українських туристів (Рівне, Київ, Запоріжжя) здійснила переліт до Туреччини та відправилася в похід по Лікійці.

17.10 один з членів групи зчинив покінчив життя самогубством.

Був безпосередній свідок трагедії (не член групи), в якого турецька поліція не взяла ані показань, ні хоча б контактні дані.

Потім були допити, суд вночі, який встановив заборону виїзду учасників групи - 7 чоловік з Туреччини до завершення судово-медичної експертизи.

Тіло померлого товариша передали в Україну. Його поховали 22.10.

Завтра буде 3 тижні з дня трагедії.

Ми не змогли полетіти по своїх квитках, бо стоїть id заборона.

Коли будуть результати – невідомо. Спочатку мова йшла про 1 тиждень, потім про 2, наразі строки взагалі невизначені.

Перетнути турецький кордон не можемо. Кожного вдома чекають родина, діти, робота, яку я, наприклад, ймовірно втрачу, якщо не повернуся у найближчий тиждень.

Ми змушені переїзджати, змінюємо житло з недорогого на ще більш дешевше. Запроваджуємо інші засоби економії.

Гроші вже закінчуються.

Українське консульство на наші запити та прохання допомогти відповідає, що "в даному випадку допомога не передбачена законодавством" та на прохання робити запити, кажуть, що не можуть впливати на дії турецької сторони.

Чекаю не на співчуття, а на реальні поради, що робити в цій ситуації і як скоріше повернутися нам в Україну.

Будь ласка, тегайте всіх, хто може допомогти або володіє інформацією.

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