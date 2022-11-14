Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісів, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські захисники та захисниці не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісів. Існує тільки одна умова для переговорів з Кремлем.

Про це Валерій Залужний заявив у розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Генерал підкреслив, що українські воїни боротимуться з ворогом за звільнення усіх тимчасово окупованих територій.

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Міллі оцінив роботу ЗСУ

Валерій Залужний подякував генералу Марку Міллі за оборонну допомогу, яку Україна отримує від США та за високу оцінку роботи ЗСУ.

Окремо Головнокомандувач наголосив на тому, що боротьба українців триватиме до переможного кінця.

Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – Росія має залишити всі захоплені території,

– підкреслив Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ поінформував американського колегу про ситуацію на фронті та першочергові потреби українських воїнів.

Крім того, Залужний зазначив, що Україна відстежує дії противника з боку Білорусі й будує стіну на кордоні.

"Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.

Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка – Соледар – Бахмут – Майорськ та Авдіївка – Опитне – Водяне – Піски – Мар‘їнка – Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", – повідомив Залужний.

Росія хоче переговорів, але не для миру

Раніше російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, публікували інформацію з посиланням на власні джерела про те, що Кремль всіма способами намагається досягти припинення вогню та тимчасового перемир'я. Однак Путін і його посіпаки не збираються відмовлятися від війни.

Річ у тім, що отримавши паузу, Росія сподівається на те, що зможе підготуватися, накопичити ресурси й підготувати мобілізованих для початку нового наступу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив таку ж позицію, що Росія хоче підготувати ще жорстокіший напад, тому й хоче переговорів. Тому офіційний Київ відмовляє Росії у перемовинах, тому що є тільки одна умова для цього – Росія має забратися з територій України.

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