Українські військові продовжують прикривати кордон з Білоруссю, – Генштаб
10 березня 2022 , 07:12Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У війні, яку розпочала Росія в Україні є небезпека зі сторони Білорусі. Саме тому наші захисники прикривають кордон з цією державою.
У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення. Ми активно боремось та захищаємось на всіх напрямках наступу ворога.
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Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.
На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова,
– заявили в Генштабі.
Крім цього, українські захисники роблять все, щоб стримувати просування ворога в напрямку Києва.
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