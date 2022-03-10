Українські військові продовжують прикривати кордон з Білоруссю, – Генштаб

У війні, яку розпочала Росія в Україні є небезпека зі сторони Білорусі. Саме тому наші захисники прикривають кордон з цією державою.

У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення. Ми активно боремось та захищаємось на всіх напрямках наступу ворога.

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Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова,

– заявили в Генштабі.

Крім цього, українські захисники роблять все, щоб стримувати просування ворога в напрямку Києва.



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