Українські військові на руїнах виконали "Ой, у лузі червона калина"

Українські військові ефектно виконали пісню "Ой у лузі червона калина". Відео записали на фоні будівлі, яку знищили російські окупанти.

Гімн Українських січових стрільців виконав один із військових оркестрів.

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Красивий ролик доповнили кадрами роботи Збройних Сил та волонтерів. Саме завдяки цим чоловікам та жінкам Україна героїчно протистоїть російським окупантам.

Як військові заспівали "Ой у лузі червона калина": дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно 21-річна українка Єлизавета заспівала "Ой у лузі червону калину" у Вільнюсі. До неї приєдналися аж 300 литовців.

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