Українські військові збили три ворожих вертольоти над Миколаєвом
5 березня 2022 , 14:19Читать новость на русском
Джерело:Телеграм Віталія Кіма
Українські війська збили три російських вертольоти. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Ворогу не вдається пробратись до міста уже кілька днів.
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До слова, Віталій Кім уже зазначав, що російським окупантам не вдається досягнути міста, хоча ще 3 дні тому вони хотіли бути біля Одеси. У Путіна закінчуються запаси. Лицарі Зимового походу запевнили, що готові "зустрічати" ворога в Одесі.
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