Українські військові збили три ворожих вертольоти над Миколаєвом

Українські війська збили три російських вертольоти. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ворогу не вдається пробратись до міста уже кілька днів.

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До слова, Віталій Кім уже зазначав, що російським окупантам не вдається досягнути міста, хоча ще 3 дні тому вони хотіли бути біля Одеси. У Путіна закінчуються запаси. Лицарі Зимового походу запевнили, що готові "зустрічати" ворога в Одесі.

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