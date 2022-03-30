Українські євреї спростували російський фейк про використання військовими синагог в Умані

Сьогодні, 30 березня, у міноборони Росії заявили, що нібито "українські націоналісти" використовують синагоги в Умані. Однак єврейська громада спростувала таке звинувачення.

Таку абсурдну заяву зробив представник міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков. Втім в Україні її одразу ж спростували.

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"Об'єднана єврейська громада України заявляє, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню", – мовиться в повідомленні.

Згадана синагога – зачинена

У громаді також зазначили, що навіть на фото, яке використали російські пропагандисти – помітно, що ворота синагоги зачинені, і в ній ніхто не перебуває.

Водночас Фонд імені Рабі Нахмана в Умані заявив, що синагога, яку вказали в заяві – зачинена з Рош га-Шана, який святкували у вересні 2021 року. Там додали, що після того моменту вона не використовувалася.

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