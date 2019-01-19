Українські бійці скупалися в ополонці на свято Водохреща: фото та відео

Традиційно свято Богоявлення та Хрещення Господнього завершує цикл свят після Різдва. По всій Україні у цей день освячують воду, а ще купаються у крижаній воді. Зірки, співаки та військові – 19 січня українці масово пірнають в ополонку.

От тільки не всі священики схвалюють такі купання, кажуть, з вірою традиція пірнання на Водохреще не має нічого спільного.

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Військовий 92 бригади Віктор розповідає, що купається кожний рік, сьогодні це вже ввосьме, робить це для, бо так тіло оздоровлюється.

Пірнання для 92 бригади – багаторічна традиція. Бійці щораз відзначають Водохреща разом із мешканцями селища Башкирівка. Військові заходять у воду тільки після освячення,

– сказав боєць Андрій.



Українські військові скупалися в ополонці

Бійці і військові капелани вірять у цілющу силу цієї води. "Це день, коли Дух Святий спускається на води і освячує їх, тому що вода є основою всього, це та твердиня, на якій зводиться все живе. І тому тут ніякого немає обрядчества, ніяких забобонів. Це все – дійсно жива природа і живий Дух Святий", – відповів капелан 92 бригади отець Григорій.



Купання на Водохреще на Харківщині

Проте не всі священики підтримують традицію занурень на Водохреща. Архієпископ Ігор Ісіченко переконує, традиція пірнань завезена з центральної Росії, а з українською вірою нічого спільного немає.

Традиція пірнання в ополонку – це російська сільська традиція, але можна знайти співвідношення із грецьким пірнанням у воду за Христом. Вода стає самодостатньою святинею, а значить це вже не християнська віра, а фетишизм. В Україні цього не було, а на західній Україні навіть існувала традиція, коли в Йорданську воду заборонялося заходити кілька днів, купатися роздягненим та прати у цій воді,

– запевнив архієписком Ігор Ісіченко.

Мирські розваги ж після купелі взагалі вважає наругою над святом, бо 19 січня краще прийти на молебень до храму. А освячену воду принести додому та окропити нею хату.