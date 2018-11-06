Українські міста потрапили до списку найбрудніших на планеті: рейтинг
Найбруднішим містом на планеті виявилося македонське Тетово (з індексом 97,57), свідчить рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year. До рейтингу потрапили 4 українські міста.
Про це повідомляє Numbeo.com.
Окрім Тетево, до трійки найбрудніших міст Європи увійшли Неаполь (Італія) з індексом 84,61 і Скоп'є (Македонія) з індексом 82, 17.
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Щодо українських міст, то на 31-у місці у списку опинився Харків з індексом 56,06, на 30-у місці розташувався Львів з показником 56,04, на 13-у місці – Дніпро. А Київ опинився на 102-й сходинці рейтингу найбільш забруднених міст світу.
Найчистішими європейськими містами стали Гельсінкі (Фінляндія) з показником 13,49, Рейк'явік (Ісландія) з показником 15,57, Цюріх (Швейцарія) з показником 16,42 і Стокгольм (Швеція) з показником 16,62.
20 найбрудніших міст світу
Що таке Pollution Index? Рейтинг, складений на основі опитування користувачів сайту numbeo.com і являє собою оцінку загального забруднення в місті. Незалежний сайт numbeo.com, що публікує статистичні дані, головним чином, про вартість життя і споживчі ціни в різних країнах, зареєстрований у Сербії.