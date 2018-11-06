10:57
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Українські міста потрапили до списку найбрудніших на планеті: рейтинг

      1161 Читать новость на русском
      Рейтинг найбрудніших міст на планеті
      Рейтинг найбрудніших міст на планеті / Ілюстративне фото

      Найбруднішим містом на планеті виявилося македонське Тетово (з індексом 97,57), свідчить рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year. До рейтингу потрапили 4 українські міста.

      Про це повідомляє Numbeo.com.

      Окрім Тетево, до трійки найбрудніших міст Європи увійшли Неаполь (Італія) з індексом 84,61 і Скоп'є (Македонія) з індексом 82, 17.

      Читайте також: Які міста України найдемократичніші: рейтинг

      Щодо українських міст, то на 31-у місці у списку опинився Харків з індексом 56,06, на 30-у місці розташувався Львів з показником 56,04, на 13-у місці – Дніпро. А Київ опинився на 102-й сходинці рейтингу найбільш забруднених міст світу.

      Найчистішими європейськими містами стали Гельсінкі (Фінляндія) з показником 13,49, Рейк'явік (Ісландія) з показником 15,57, Цюріх (Швейцарія) з показником 16,42 і Стокгольм (Швеція) з показником 16,62.

      Pollution Index 2018 рейтинг найбрудніші міста планеті світ Україна
      20 найбрудніших міст світу

      Що таке Pollution Index? Рейтинг, складений на основі опитування користувачів сайту numbeo.com і являє собою оцінку загального забруднення в місті. Незалежний сайт numbeo.com, що публікує статистичні дані, головним чином, про вартість життя і споживчі ціни в різних країнах, зареєстрований у Сербії.

      Теги: Новини України Рейтинги статистика Екологія Македонія Новини Львова Новини Дніпра Новини Харкова Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Рада зробила черговий крок для детінізації зарплат, — Журжій
       2 березня 2015 , 21:56
      Санкції РФ проти України: які потужні компанії можуть сильно постраждати
       1 листопада , 23:04
      Чемпіон світу-2014 перейшов у російський клуб
       31 липня , 21:35
      Україна – Словаччина: Шевченко може зробити 3 зміни у складі – названо кандидатів на основу
       8 вересня , 22:03
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук