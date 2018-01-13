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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Українські моряки, яких утримували в Сирії, судитимуться з судновласником

10:32, сьогодні 662 Читать новость на русском

Бути моряком – не лише романтично, а й небезпечно. Минулого тижня світ шокувала історія 10 українських моряків, які через борги судновласника на 4 місяці застрягли в Сирії без грошей і документів. Вибратися з країни, де йде війна, вони змогли лише після втручання дипломатів. Утім, уже на території України, ця історія не завершилась. Моряки досі не отримали зарплату і планують звертатися до суду.

Василь Шевцов – моряк із Нової Каховки. Разом із дев’ятьма іншими українцями він працював на борту судна "Старшина Дьоров". За угодою воно мало прямувати до Лівану, та раптово корабель направили до Сирії. Після прибуття до сирійського порту Тартус, у моряків відібрали паспорти та 4 місяці фактично тримали в заручниках. Як з'ясувалось, усе через те, що судновласник має борги.

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Увесь цей час моряків не випускали на берег та не платили зарплату. Із їжі були лише рис та макарони. А щоб вийти на зв'язок з рідними, доводилося хитрувати. Вони плавали на сусідній пароплав до інших моряків і просили в них допомоги.

Зрештою, після 4 місяців полону, силами українського МЗС екіпаж вдалось визволити. Втім, гроші, а це понад 50 тисяч доларів, їм так і не заплатили. Але представники компанії, яка відправила моряків у рейс, від усього відхрещуються. Як виявилось, "Старшина Дьоров" під міжнародними санкціями, бо раніше судно заходило до Криму. Втім, у крюїнговій компанії цього начебто не знали.

Таку інформацію ми не можемо отримати ні про яке судно. Заходило воно в Крим чи не заходило – це вже не в нашій компетенції. Це повинен перевіряти судновласник,
– розповів заступник директора крюїнгової компанії Alliance Navigation.

Херсон завжди був містом моряків, але відколи Україна фактично втратила власний флот, судноплавні фахівці змушені шукати роботу далеко за її межами, часто ризикуючи життям. У біду здебільшого потрапляють моряки, які погоджуються працювати на старих суднах, в яких вже давно закінчився термін експлуатації. Аби не потрапити в неприємну ситуацію, юристи радять морякам вступати до профспілки.

"Завжди є сенс стати членом профспілки. Це потрібно для того, щоб він активний юридичний захист, міг екстрено отримати будь-яку допомогу, в тому числі і якось вплинути на судновласника", – зауважив юрист Денис Мамонтов.

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Вплинути на судновласника, який заборгував зарплату, колишній екіпаж "Старшини Дьорова" зможе лише через суд. І розгляд цієї справи, ймовірно, затягнеться не на один рік.

Теги: Новини України Водний транспорт Херсон
Джерело: 24 Канал
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