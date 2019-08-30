21:37
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Українські підприємства, які вражають енергоефективністю: відео

      159 Читать новость на русском

      Допоки життя планети стрімко згасає, і екологи з науковцями шукають шляхи припинити цей процес, в Україні теж задніх не пасуть.

      Вже кілька років різні світові компанії навчають українців, як зменшити використання природних джерел енергії і перейти на альтернативу, і збільшити енергоефективність.

      Читайте також: Зелений тариф: що це таке

      До прикладу, на Прикарпатті є свиноферми, які мають довершений цикл виробництва. Там роблять енергію на свинячому посліді. 

      калуш завод
      Свиноферма поблизу Калуша

      У Львові є величезний завод, який може повністю себе забезпечувати теплом та світлом, не користуючись електрикою та газом.

      завод дріжджів у львові
      Завод дріжджів у Львові

      Більше про те, як підприємства досягнули таких результатів – дивіться у відео.

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      20688
      Теги: Новини України Енергетика Енергоефективність Бізнес Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зняття недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:00 Зняття недоторканності: що це означає
      7010
      Шалений забіг для України: що пишуть західні ЗМІ про початок роботи Верховної Ради
      сьогодні , 21:01 Шалений забіг для України: що пишуть західні ЗМІ про початок роботи Верховної Ради
      Світлана Попова 4782
      Точка невозврата для Украины
      сьогодні , 20:30 Точка невозврата для Украины
      Павло Казарін 1010
      Полковник запасу та активістка: ким насправді є новообрана міністерка Оксана Коляда
      сьогодні , 20:06 Полковник запасу та активістка: ким насправді є новообрана міністерка Оксана Коляда
      1149
      Обмін полоненими: чому всі чекали на нього сьогодні і що відбувається насправді
      сьогодні , 19:35 Обмін полоненими: чому всі чекали на нього сьогодні і що відбувається насправді
      2718
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук