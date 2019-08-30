Українські підприємства, які вражають енергоефективністю: відео
Допоки життя планети стрімко згасає, і екологи з науковцями шукають шляхи припинити цей процес, в Україні теж задніх не пасуть.
Вже кілька років різні світові компанії навчають українців, як зменшити використання природних джерел енергії і перейти на альтернативу, і збільшити енергоефективність.
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До прикладу, на Прикарпатті є свиноферми, які мають довершений цикл виробництва. Там роблять енергію на свинячому посліді.
Свиноферма поблизу Калуша
У Львові є величезний завод, який може повністю себе забезпечувати теплом та світлом, не користуючись електрикою та газом.
Завод дріжджів у Львові
Більше про те, як підприємства досягнули таких результатів – дивіться у відео.