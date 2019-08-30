Українські підприємства, які вражають енергоефективністю: відео

Допоки життя планети стрімко згасає, і екологи з науковцями шукають шляхи припинити цей процес, в Україні теж задніх не пасуть.

Вже кілька років різні світові компанії навчають українців, як зменшити використання природних джерел енергії і перейти на альтернативу, і збільшити енергоефективність.

Читайте також: Зелений тариф: що це таке

До прикладу, на Прикарпатті є свиноферми, які мають довершений цикл виробництва. Там роблять енергію на свинячому посліді.



Свиноферма поблизу Калуша

У Львові є величезний завод, який може повністю себе забезпечувати теплом та світлом, не користуючись електрикою та газом.



Завод дріжджів у Львові

Більше про те, як підприємства досягнули таких результатів – дивіться у відео.