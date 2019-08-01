19:46
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, 31 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, 31 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Українські військові 5 років тому звільнили Красногорівку: як це було

      55 Читать новость на русском
      Звільнена Красногорівка
      Звільнена Красногорівка / Expres.online

      1 серпня Красногорівка на Донеччині відзначає 5 років із дня звільнення українськими військовими від проросійських бойовиків. Звільняли місто бійці 20-го батальйону територіальної оборони, посилені спецпризначенцями, бійці батальйонів "Донбас" і "Правий сектор".

      Стрімко просуваючись у напрямку окупованого Донецька, сили тодішньої АТО брали під контроль передмістя обласного центру, нагадує Armyinform.

      Читайте також: Росія ешелонами звозить гармати та бронетехніку до кордону з Україною

      1 серпня 2014 року 2 штурмові групи сил АТО обійшли Красногорівку з півночі та увійшли в місто з тилу, тобто зі сходу. Атака українських військ стала абсолютною несподіванкою для окупантів.

      Перша ударна група українських сил штурмувала центральну частину Красногорівки з адмінбудівлями. Друга – прочісувала південні промислові околиці, спецпризначенці діяли на півночі, а відворотні маневри відбувалися на західних рубежах міста.

      Красногорівка звільнення 5 років війна на Донбасі
      Звільнена Красногорівка

      Українські військові мінометним вогнем ліквідували опорний пункт проросійських бойовиків у районі Собачої гірки. Оборона противника розвалилася відразу. Дізнавшись про напівоточення та почувши гуркіт українських танків, окупанти почали тікати з Красногорівки дрібними групами.

      Опір проросійських бойовиків був епізодичним. Лише окремі автоматники намагалися вести вогонь з вікон автомобілів, на яких проривалися до Старомихайлівки. Декілька таких машин знищив один із приданих зенітно-артилерійських розрахунків 51-ї бригади ЗСУ.

      Єдиним серйозним бойовим зіткненням у Красногорівці став бій у районі міського військкомату – головного місця базування проросійських бойовиків. Проте захисникам України вдалося захопити численні трофеї – різноманітну зброю.

      Дізнайтеся, хто з ветеранів пройшов у новий парламент

      Після цього українські штурмові групи вийшли на зазначені ділянки південних околиць міста. Там вони й закріпилися, завершивши створення єдиної лінії оборони звільненої Красногорівки. Місто повернулося до мирного життя.

      blog_ava
      Ток-шоу і серіали: що показуватиме новий російськомовний канал України
      сьогодні
      8807
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Красногорівка Історія АТО Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зарплати нардепів в Україні та Європі: інфографіка
      сьогодні , 19:07 Зарплати нардепів в Україні та Європі: інфографіка
      Яніна Ткачук 390
      Фесенко про майбутнього прем’єра, хто увійде до уряду і коли почнуться "посадки"
      сьогодні , 18:01 Фесенко про майбутнього прем’єра, хто увійде до уряду і коли почнуться "посадки"
      Інна Жолобович 1679
      Національні безпека та оборона: що встиг попередній парламент та що має зробити новий
      сьогодні , 18:00 Національні безпека та оборона: що встиг попередній парламент та що має зробити новий
      Віталій Дейнега 129
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 153 депутатів
      сьогодні , 17:59 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 153 депутатів
      235739
      До перемир'я наш день починався з десятка ВОГів, – "Кузьмич" про удачу, ворога та війну в місті
      сьогодні , 17:00 До перемир'я наш день починався з десятка ВОГів, – "Кузьмич" про удачу, ворога та війну в місті
      Володимир Патола 306
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук