Українські військові 5 років тому звільнили Красногорівку: як це було

1 серпня Красногорівка на Донеччині відзначає 5 років із дня звільнення українськими військовими від проросійських бойовиків. Звільняли місто бійці 20-го батальйону територіальної оборони, посилені спецпризначенцями, бійці батальйонів "Донбас" і "Правий сектор".

Стрімко просуваючись у напрямку окупованого Донецька, сили тодішньої АТО брали під контроль передмістя обласного центру, нагадує Armyinform.

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1 серпня 2014 року 2 штурмові групи сил АТО обійшли Красногорівку з півночі та увійшли в місто з тилу, тобто зі сходу. Атака українських військ стала абсолютною несподіванкою для окупантів.

Перша ударна група українських сил штурмувала центральну частину Красногорівки з адмінбудівлями. Друга – прочісувала південні промислові околиці, спецпризначенці діяли на півночі, а відворотні маневри відбувалися на західних рубежах міста.



Звільнена Красногорівка

Українські військові мінометним вогнем ліквідували опорний пункт проросійських бойовиків у районі Собачої гірки. Оборона противника розвалилася відразу. Дізнавшись про напівоточення та почувши гуркіт українських танків, окупанти почали тікати з Красногорівки дрібними групами.

Опір проросійських бойовиків був епізодичним. Лише окремі автоматники намагалися вести вогонь з вікон автомобілів, на яких проривалися до Старомихайлівки. Декілька таких машин знищив один із приданих зенітно-артилерійських розрахунків 51-ї бригади ЗСУ.

Єдиним серйозним бойовим зіткненням у Красногорівці став бій у районі міського військкомату – головного місця базування проросійських бойовиків. Проте захисникам України вдалося захопити численні трофеї – різноманітну зброю.

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Після цього українські штурмові групи вийшли на зазначені ділянки південних околиць міста. Там вони й закріпилися, завершивши створення єдиної лінії оборони звільненої Красногорівки. Місто повернулося до мирного життя.