Українські військові продовжать ходити через Керченську протоку, – Хомчак

Український військовий флот продовжить здійснювати передислокацію до Азовського моря через Керченську протоку. Головнокомандувач запевнив, що Україна надалі буде вважати її своєю територією.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у своєму інтерв'ю Новинарні запевнив, що Україна вважає Керченську протоку своєю, а тому надалі буде переміщувати там свої кораблі. Він зазначив, що йдеться про довгострокові плани збільшення присутності військового флоту, а зараз першочергово – це охорона кордону.

Важливо: Росія висунула остаточні звинувачення всім українським морякам

Надалі ми будемо планувати проходи через протоку. Але на цей момент ми такого не плануємо. Ми, найперше, маємо забезпечити захист підводного прибережного морського простору, територіальних вод України та не допустити нападу противника на узбережжя?

– сказав Хомчак.

Також головнокомандувач сказав, що у Бердянську продовжується розбудова бази ВМС, хоча і не такими темпами, як хотілося б. Готують особовий склад патрульних кораблів типу Island, які купили в США.

Чим востаннє закінчився перехід через Керченську протоку?25 листопада 2018 року українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" планово здійснювали передислокацію до Бердянська, однак були атаковані та затримані російськими військовими. До полону потрапило 24 українських моряки. Тепер їх судять у Москві та звинувачують у незаконному перетині кордону.



Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу

