З порту "Південний" вийшло перше судно з продовольством, інше вирушило з "Чорноморська"

У понеділок, 8 серпня, продовжилася місія з вивозу українського зерна до портів Туреччини та Італії. Ще 2 судна вийшли з портів України.

Як зазначили у Департаменті національної оборони Туреччини, роботи Спільного координаційного центру тривають.

Важливо З портів Одещини 7 серпня відправилися ще 4 судна з зерном

Як розповів речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, проходження суден MV Sacura та Mv Arizona зерновим коридором погодив Спільний координаційний центр.

Спільний координаційний центр дозволив сьогодні вихід по морському гуманітарному коридору двох суден, які перевезуть понад 59 тисяч тонн продовольства,

– зауважив Братчук.

Зокрема:

Судно MV Sacura вийде з порту "Південний", воно відвезе 11 тисяч тонн сої до Італії.

Судно Mv Arizona доставить із Чорноморська до Туреччини 48,4 тонни кукурудзи.

У Мінінфраструктури України заявили, що MV Sacura – перше судно, яке вирушило з порту "Південний" з 24 лютого.

"До реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – "Південний". Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції", – пояснили у Мінінфраструктури.

Наразі головна ціль України – нарощування перевалки в портах. Протягом двох тижнів планують вийти на обсяг перевалки 3 – 5 суден на добу.

Додамо, що напередодні вперше від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів у порт Чорноморська прибуло судно під завантаження. Вже відомо, що це балкер FULMAR S. Повідомляється, що судно зайшло в Україну у рамках Ініціативи про безпечне транспортування зерна з наших портів, яке мріяли заблокувати російські окупанти.





Маршрут кораблів, які везуть українське зерно / Фото "Думська"

У Департаменті національної оборони Туреччини додали, що 4 кораблі, які вирушили вчора та продовжили свій шлях до Стамбула, стануть на якір у Стамбулі ввечері 8 серпня, а 9 – пройдуть перевірку.

Україна планує відправляти понад 100 суден на місяць

Наша держава планує зробити все можливе для того, щоб щомісяця можна було обробляти понад 100 суден. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він також додав, що прагне, щоб українські порти працювали як на вихід, так і на вхід.

Ціль України на майбутнє – 3 та більше мільйонів тонн експорту аграрної продукції на місяць. Відправлятимуть її з портів "Одеса", "Чорноморськ", а також "Південний".

Якщо ж говорити про поточну ситуацію, то нам необхідно спочатку вивезти торішній урожай. Мовиться про 20 мільйонів тонн продукції. І лише після цього можна буде займатись експортом того, що українські аграрії зібрали цьогоріч.

Детальніше – показали, як судно із зерном рушило з Одеси: дивіться відео