Український безпілотник "Лелека" навів артилерію на окупантів – вибухове відео
17 квітня 2022 , 08:57Читать новость на русском
Джерело:Аеророзвідка
Українські захисники нещадно викурюють російських окупантів з наших земель. Аеророзвідка показала відео, як БПЛА "Лелека" знищив окупантів, навівши на них артилерію.
Безпілотний апарат "Лелека" українського виробництва розтрощив окупантів.
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Українці опублікували відео з безпілотника, на якому він зафіксував окупантів, а також зафільмував їх знищення.
Від "Лелеки" не сховаєшся,
– написала Аеророзвідка.
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