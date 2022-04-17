Український безпілотник "Лелека" навів артилерію на окупантів – вибухове відео

17 квітня 2022 , 08:57
Читать новость на русском

Джерело:

Аеророзвідка

Українські захисники нещадно викурюють російських окупантів з наших земель. Аеророзвідка показала відео, як БПЛА "Лелека" знищив окупантів, навівши на них артилерію.

Безпілотний апарат "Лелека" українського виробництва розтрощив окупантів. 

Важливо Штурм порту в Маріуполі та висадка десанту з моря: основне за 53 день війни

Українці опублікували відео з безпілотника, на якому він зафіксував окупантів, а також зафільмував їх знищення. 

Від "Лелеки" не сховаєшся,
– написала Аеророзвідка. 

Дивіться також: ЗСУ знищили колону, яка прямувала до Ізюму: зведення від голови Харківської ОВА Синєгубова

 

Автор: Ярослава Прадід