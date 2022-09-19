Побратими буквально повернулися додому

Про це 24 каналу розказав боєць спецпідрозділу "Кракен", учасник операції зі звільнення Куп’янська Данило Положухно. Він зауважив, що в його підрозділі були військові з Куп'янська та Балаклії, які під час наступу на Харківщині фактично відвойовували та звільняли власні домівки.

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"Мені важко описати їхні відчуття, коли ми стояли на площі Балаклії біля центральної адміністративної будівлі. Зі мною стояв мій побратим, він повернувся до себе додому", – поділився військовий.

Він зауважив, що ще багато бійців, які родом з тимчасово окупованих зараз територій, досі не повернутися додому, не звільнили свою малу батьківщину, але обов'язково це зроблять.

Ми знищимо окупантів, і обов'язково їх витіснимо. Нам достатньо мотивації,

– переконаний Данило.

Є бажання помсти

Боєць зізнався, що військові на фронті прагнуть не лише звільнити Україну, а й певною мірою помститися окупантам за їхні злодіяння, скоєні на Київщині, у Маруполі, за вбиство побратимів в Оленівці та за все інше.

"Тому мотивації достатньо. Це в них немає мотивації, бо вони взагалі не розуміють своїх цілей. Вони просто орда, яка створює хаос", – підсумував військовий.

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Російські військові деморалізовані

Окупанти, на відміну від наших захисників, і справді не мають жодної мотивації воювати в Україні, їх вже не тішать навіть гроші. Це вчергове стало зрозуміло з десятків рапортів російських військових, які знайшли в Ізюмі. Загарбники просили про відставку, пояснюючи це різними причинами.

Цікаво, що датовані рапорти червнем та липнем, тобто росіяни хотіли покинути поле бою ще задовго до початку контрнаступу на Харківщині.