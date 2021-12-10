Український католицький університет отримав понад 20 мільйонів гривень від меценатів

Під час 14-го Щорічного благодійного вечора на підтримку Українського католицького університету, що відбувся у готелі InterContinental Kyiv, благодійники задекларували загалом 22 мільйони гривень пожертв.

Кошти будуть спрямовані на підтримку студентів і викладачів, а також розвиток УКУ. Про це повідомили на офіційному сайті університету.

Благодійники, які стали гостями вечора, заснували 65 стипендій:

62 студентські,

по одній професорській та викладацькій,

а також стипендію гостьового лектора.

Свою допомогу УКУ цього року надали великі українські компанії та благодійні фонди. Зокрема, фармацевтична компанія "Дарниця" та благодійний фонд Zagoriy Foundation надали фінансову підтримку університету у розмірі 1,5 мільйона гривень на підтримку викладацької діяльності та стипендії викладачам на 2022 рік.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, "Дарниця" вже шостий рік поспіль допомагає УКУ підвищувати рівень матеріального забезпечення, щоб його викладачі могли повністю зосередитися на науковій діяльності та вихованні молоді.

Наша компанія вірить у те, що інвестиції в освіту допомагають якісному процесу виховання нового покоління молодих фахівців, розвиваючи інтелектуальний потенціал нації. Вкрай важливо надати професорам та викладачам УКУ можливість навчати, виховувати та надихати майбутніх яскравих лідерів України,

– підкреслює Дмитро Шимків.



У Києві відбувся щорічний благодійний вечір на підтримку УКУ / Фото "Еспресо"

Підтримка УКУ – інвестиції у майбутнє країни, вважає директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко.

УКУ є центром зростання майбутніх зміно творців, а благодійний вечір – це завжди свято і приємна можливість для меценатів та благодійників зробити власний внесок в примноження інтелектуального капіталу держави,

– говорить директорка фонду.

Своєю чергою, ректор Українського католицького університету о. Богдан Прах подякував усім благодійникам:

"Діяльність Українського католицького університету була б неможливою без підтримки наших жертводавців, партнерів в Україні та по всьому світу, без численного кола друзів УКУ, які в цей складний час із розумінням і чистотою серця підтримують наш університет!".

Український католицький університет успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-католицької богословської академії, яку створив у 1928 – 1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький. УКУ є приватним навчальним закладом і не отримує жодного фінансування від держави. Існує завдяки благодійним внескам людей доброї волі з цілого світу. За 25 років існування університет підтримали близько 20 тисяч благодійників.